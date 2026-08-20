Los coches mal aparcados dificultan las rutas de los autobuses en los pueblos de Sanabria

Los pueblos y plazas se llenan durante la época estival, la afluencia de personas y coches dificulta el desarrollo de actividades cotidianas. Algunos vehículos son estacionados en zonas con línea amarilla o marcadas como parada de transporte público. Esto dificulta la tarea de los conductores de autobús que ven comprometida la conducción y maniobra ante obstáculos.

Para del autobús en Ribadelago viejo / Irene López Alonso

Ribadelago, Puebla de Sanabria o Ferreras de Abajo son algunos de los núcleos que tienen reservada una zona para que el autobús pueda dar la vuelta o aparcar de forma segura, debido a la complejidad de sus calles. Sin embargo, este verano no está siendo respetada, los conductores tienen que tirar de habilidad y paciencia para poder continuar su ruta con normalidad. Algunos señalan que eso puede retrasar la ruta en detrimento de todos: viajeros y conductores. Además, pueden producirse situaciones tensas con quienes no respetan la señalización.

José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, reconoce la problemática, y matiza que al ser una carretera regional el ayuntamiento no tiene capacidad de acción. Así mismo reconoce que la villa es un punto caliente, sobre todo en verano con la llegada de más población y los espacios reducidos para poder aparcar. Hace un llamamiento a la colaboración para que se desarrollen las actividades de la forma más cívica y empática posible.