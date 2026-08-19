Puebla amplía su oferta turística con la recuperación de uno de sus emblemas patrimoniales: el Fuerte de San Carlos

Con una inversión que supera los 403.000 euros, Puebla de Sanabria ha recuperado uno de sus emblemas patrimoniales: el Fuerte de San Carlos. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acompañado por el alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, ha supervisado este miércoles las actuaciones realizadas en el Fuerte de San Carlos, ejecutadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Gobierno de España.

Los trabajos ejecutados se han centrado en la adecuación y musealización del Fuerte de San Carlos, así como en la consolidación de los muros y estructuras, la protección de todos los elementos con medios que permitan resistir los efectos de su enclave al aire libre y la puesta en valor del conjunto para favorecer las visitas.

Además, la actuación ha contribuido al proceso de recuperación de las estructuras defensivas de Sanabria, en este caso el Fuerte de San Carlos, declarado Bien de Interés Cultural desde 1949.

El Fuerte de San Carlos aparece reflejado en la cartografía militar de 1706, con motivo de la Guerra de Sucesión, pero parece que su construcción se hizo sobre una fortificación anterior. Se trata de un fortín levantado sobre un promontorio rocoso situado a las afueras de la villa, en el camino a Portugal, al que se accede por la carretera de Ungilde.

Nicanor Sen (tercero por la derecha) junto a autoridades locales y provinciales durante la visita al Fuerte. / Cedida

Durante la visita, Sen ha destacado el papel de Puebla de Sanabria "como motor turístico" por el patrimonio cultural y natural que atesora, aunque también ha destacado su importancia para potenciar a nivel económico el conjunto de la comarca. Por este motivo, remarcó la importancia de la diversificación de la oferta turística y de poner en valor su conjunto histórico y monumental, así como sus parajes naturales.

La adecuación del Fuerte de San Carlos es una de las 15 intervenciones incluidas en el PSTD de la comarca de Sanabria, aprobado el 5 de julio de 2022 con un presupuesto total de 1.732.722 euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El objetivo del programa es el desarrollo de un modelo de turismo sostenible parar poner en valor los recursos naturales, el patrimonio histórico artístico y la riqueza de una comarca como Sanabria, de alto valor ambiental y cultural.

Otras actuaciones

Así, al margen de la recuperación del Fuerte de San Carlos, en el marco del PSTD se han llevado a cabo otras actuaciones relacionadas como la movilidad sostenible, tales como la puesta en marcha de un servicio piloto de transporte ecológico a través de bicicletas eléctricas para conectar el Lago de Sanabria con el conjunto histórico de Puebla, actuación que cuenta con un presupuesto de 148.800 euros.

Esta iniciativa se pretende implantar en un futuro en otrosmunicipioss de la comarca, con la intención de reducir la afluencia de visitantes que utilizan el vehículo privado para acceder al Lago y mitigar así los efectos medioambientales negativos que este tipo de tráfico produce en el Parque Natural.

En el marco del PSTD también se ha llevado a cabo la rehabilitación energética en edificios de uso turístico como la Oficina de Turismo enclavada en Sampil o la adecuación de una senda ciclable en el embalse de San Sebastián en Porto y de una iluminación más eficiente en el Santuario de La Tuiza en Lubián. La creación de una Vía Ferrata en Porto y la digitalización de rutas mediante códigos QR y señalización inteligente son otras intervenciones que se han desarrollado en el marco del programa.