La Junta apunta a la "mano del hombre" como causa del incendio forestal de Hermisende

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, apunta a la presunta "mano del hombre" como posible causa del incendio forestal declarado el pasado 15 de agosto en La Tejera, localidad que pertenece al municipio de Hermisende, fuego que ya está estabilizado, pero no controlado.

Reiteró Prada que el incendio forestal, que se declaró de madrugada y del que se detectaron cinco focos diferentes, pudo ser intencionado provocando una "situación de descontrol en determinados momentos". De hecho, recordó que a las pocas horas de que se originara el fuego se declaró el índice de gravedad potencial 2, que motivó el desalojo de 190 personas de las localidades de San Ciprián y Castromil, además de activar una posible evacuación preventiva de Hermisende por el intenso humo y la rápida propagación de las llamas.

Agradeció Prada la colaboración del instituto de Puebla de Sanabria, que puso a disposición de los evacuados la Residencia Escuela Hogar en la que también se alojaron bomberos y brigadistas que trabajaron en las labores de extinción del fuego.

Por otra parte, Prada aseguró que el operativo mantiene la vigilancia en la zona afectada por el fuego, no solo porque puedan producirse reactivaciones por el viento o las elevadas temperaturas que se esperan a lo largo de la tarde de este miércoles, si no también porque "la tendencia" en Sanabria es mantener un "pulso" con los equipos de extinción, con el consiguiente riesgo de que se registren "incidencias en diferentes zonas".

El trabajo desarrollado en La Tejera por los medios aéreos y terrestres del operativo de extinción ha permitido estabilizar el incendio forestal, pero se espera que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días contribuyan a su extinción definitiva.

Acto de protesta

De otro lado, el delegado territorial de la Junta se refirió a la convocatoria prevista para este viernes 21 de agosto, a las 12.00 horas en la plaza de La Marina de la capital, de una concentración que se desarrollará bajo el lema "Nuestra tierra vuelve a arder", programada por una plataforma que aúna a diferentes asociaciones y organizaciones de la comunidad con la intención de exigir a la Junta más prevención y más recursos para evitar incendios forestales en Castilla y León.

Ante la convocatoria de este acto de protesta, Prada manifestó su "respeto" a la decisión adoptada por la plataforma, pero defendió que la Junta "actúa de forma decidida en la prevención y en la extinción de incendios".

Además, remarcó que "siempre es muy fácil opinar cuando todo ha pasado", cuando lo importante es actuar en el momento en el que se origina un fuego y en el que hay que adoptar decisiones bajo la supervisión técnica de los profesionales de extinción. "Obviamente, prevención es un aspecto importante, pero no el único", remarcó.

Por último, recordó que en el caso de los incendios forestales confluyen varios factores como la despoblación o la ausencia de actividad ganadera en la zona, que contribuyen a la rápida propagación del fuego, al margen de la tendencia a crear "un mar de especies arbóreas" en parajes naturales, que debería sustituirse por un "paisaje mosaico" que "ayudaría" a contener la propagación del fuego.