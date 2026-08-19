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Alerta en Sanabria: se esperan fuertes lluvias, tormenta y granizo este jueves

Aemet activa el nivel amarillo por fuertes tormentas y granizo

Consejos para conducir durante tormentas y lluvia intensa en verano

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Gaby Marcos

La Agencia Estatal de Meteorología espera una bajada de temperaturas en la zona noroeste española que abarcará la comarca de Sanabria. Este cambio climatológico estaría acompañado de fuertes precipitaciones, según los expertos.

Se esperan en la comarca zamorana lluvias y tormentas durante toda la jornada, comenzando la alerta a las doce de la noche y alargándose durante todo el día 20 de agosto.

La probabilidad de lluvia y tormenta que ha condicionado la alerta de nivel amarillo irá del 40% al 70% y se prevé que pueda ir acompañada de granizo y rachas de viento fuertes.

Dado el carácter de esta alerta, la Aemet espera que se puedan producir tormentas más intensas en momentos puntuales.

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El área de alerta no solo contempla la comarca de Sanabria, también otras zonas del noroeste peninsular en regiones como Asturias o Galicia.

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