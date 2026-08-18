Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses

Las temperaturas extremas que se están prolongando a lo largo del verano secan o dejan bajo mínimos algunos cursos de agua y ponen en apuros a la fauna piscícola. Por ello, y ya va siendo habitual durante los últimos años en estas fechas del verano y no en septiembre u octubre cuando era habitual, el personal de Medio Ambiente que trabaja en las Comarcas de Alta y Baja Sanabria ha tenido que rescatar cientos de salmónidos y ciprínidos de varios ríos sanabreses antes de que mueran, por falta de oxígeno, ante la brutal reducción del caudal de agua.

Desde primeros de agosto, varios Agentes Medioambientales, Capataces del Medio Natural y Peones Especialistas se han afanado en la captura y posterior suelta de cientos de individuos antes de que perecieran en pozas aisladas.

Los profesionales han actuado en el río Truchas, a la altura de Ilanes y el río Castro a la altura de Castro de Sanabria. Durante 11 días, y siempre y cuando lo han permitido las emergencias por incendios, el personal de Medio Ambiente han salvado de una muerte segura, unas 2.400 truchas, 800 bogas, 400 bermejuelas y 200 gobios. Entre los ejemplares de truchas capturados había varios ejemplares que superaban el medio metro de longitud.

El rescate de la fauna piscícola se ha realizado medienta el sistema de pesca eléctrica, sacaderas y auxiliados por una cisterna con bomba de oxigenación sobre un Land-Rover Defender. Y la inmensa mayoría de las capturas se han depositado a lo largo del río Tera y los ejemplares más pequeños en la cabecera del río Castro, entre Padornelo y Requejo de Sanabria.

Esta labor de salvamento se realizaba años atrás, más bien en septiembre u octubre, cuando los otoños venían secos y de forma esporádica, sin embargo, en los últimos años, los rescates se producen cada vez más pronto y con mayor asiduidad.