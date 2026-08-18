Situación del incendio en Hermisende (Zamora): estabilizado

El incendio de Hermisende, declarado a las 5.40 horas del sábado 15 de agosto en la localidad fronteriza de La Tejera, entre Zamora y Portugal, alcanza el nivel de estabilizado el martes 18 de agosto.

Según las declaraciones de José Luis Gutiérrez, director de extinción del incendio de Castromil en el día de ayer, la evolución de incendio durante la noche ha sido favorable en la parte española, donde los equipos de extinción consiguieron asegurar aproximadamente el 70% del perímetro. Durante la jornada se seguirá trabajando para consolidar el 30% restante, aunque las tareas siempre están condicionadas a la evolución del viento.

Actualmente, el fuego ya ha sido estabilizado después de haber alcanzado el nivel 2 (el máximo posible) a las 15.45 horas de la tarde del sábado, cuando llegó a amenazar las localidades de San Ciprián de Hermisende y Castromil, en el municipio de Hermisende, situación que obligó a evacuar a 190 vecinos.

En este momento, la zona más activa del incendio se encuentra en territorio portugués, donde las llamas amenazan a la población de Montouto: "Con la incorporación de los medios aéreos desde primeras horas de la mañana intentaremos contener esa zona y asegurar el total del perímetro. Se está trabajando con medios de tierra y maquinaria pesada para asegurar este frente", explica Gutiérrez.

El responsable de extinción señala que, en principio, no se esperan mayores contingencias durante este domingo y que han quedado levantadas las amenazas que durante la jornada anterior pesaban sobre San Ciprián de Hermisende y Castromil.

¿El origen?

Según la información oficial de la Junta de Castilla y León, el inicio del incendio se sitúa a las 5.40 horas del sábado en La Tejera, dentro del término municipal de Hermisende y la comarca de Puebla de Sanabria.

Sin embargo, algunos vecinos de la zona aseguran que el fuego se habría iniciado previamente al otro lado de la frontera, entre las localidades portuguesas de Moimenta y Mofreita, alrededor de las 4.30 horas, descendiendo posteriormente por una ladera hasta saltar el río Tuela y penetrar en territorio español por la zona de San Cirpián de Hermisende.

Además, las condiciones meteorológicas no acompañaron durante la jornada del sábado, ayudando a que las llamas se propagasen rápidamente por la zona. La situación se complicó especialmente cuando, con la llegada de una tormenta, el incendio cambió bruscamente su dirección, y la Junta advirtió de que la cola del incendio se había convertido en cabeza, generando un nuevo frente de propagación y obligando a redistribuir los medios de extinción.

A las 15.45 horas del sábado se declaró el IGR 2, en nivel más alto del Índice de Gravedad Potencial en un incendio. Un nivel que se activa cuando la situación puede requerir medidas inmediatas para atender y socorrer a la población o proteger bienes amenazados, tal y como ocurrió con el avance de las llamas.

Por estos motivos, las autoridades ordenaron la evacuación de San Ciprián de Hermisende y Castromil, una medida que afectó a alrededor de 190 personas que fueron trasladadas de manera preventiva hasta Puebla de Sanabria, donde se habilitó la Escuela Hogar para su alojamiento.

También se puso sobre aviso al centro de salud de Puebla ante la posibilidad de que fuera necesario atender alguna incidencia sanitaria y se movilizaron medios de transporte adicionales por si fuera necesario desalojar también la localidad de Hermisende, algo que finalmente no llegó a producirse.

Conforme fueron mejorando las condiciones, se consiguió rebajar el incendio de IGR 2 a IGR 1 y autorizar el regreso de los vecinos evacuados a sus viviendas.

Este domingo, la dirección de extinción confirma que ya no existen las amenazas que obligaron a adoptar estas medidas sobre San Ciprián de Hermisende y Castromil.

La carretera ZA-L2698 permanece cortada

El incendio también ha provocado el corte de la carretera ZA-L-2698, dentro del término municipal de Hermisende.

Corte de carretera por el incendio de Hermisende. / DGT

La vía figura afectada entre los puntos kilométricos 0 y 12, con todos los carriles cerrados en ambos sentidos. La incidencia permanece activa desde las 16.12 horas del sábado 15 de agosto y presenta nivel de servicio negro a causa del incendio.

Esta carretera conecta las localidades de Hermisende, San Ciprián y Castromil, atraviesa el entorno del río Tuela y enlaza esta zona fronteriza de Zamora con la red viaria de la provincia de Ourense.

Cinco focos y una causa todavía en investigación

Otro de los elementos que incrementó la preocupación durante la jornada del sábado fue la detección de cinco focos distintos, según explicó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón.

Durante las primeras horas del incendio, vecinos de la zona y el propio delegado apuntaron a la posibilidad de una eventual intencionalidad. Sin embargo, la causa probable continúa figurando oficialmente este domingo como “en investigación”, por lo que todavía no existe una determinación oficial sobre el origen del fuego.

Amplio dispositivo de extinción

El incendio ha movilizado desde su inicio un importante operativo formado por medios terrestres y aéreos de la Junta de Castilla y León, junto a efectivos de otros organismos.

A primera hora de este domingo figuran asignados un técnico, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, dos autobombas y tres bulldozers, además de dos medios incluidos en la categoría que puede englobar UME, Protección Civil, bomberos municipales o bomberos de diputación.

La incorporación de medios aéreos debe permitir reforzar especialmente el trabajo sobre el sector más activo, situado actualmente en Portugal.

Cabe destacar que el incendio de Hermisende se produjo en un contexto especialmente complicado por la simultaneidad de fuegos forestales activos en distintos puntos de Castilla y León, situación que llevó a la Junta a declarar la Situación Operativa 1 en el conjunto de la Comunidad.

Disposición de medios en la segunda etapa

A las 19 horas del 16 de agosto, casi al ocaso de la segunda jornada de extinción, el fuego continúa activo y en situación de gravedad 1. 45 de los 80 medios dispuestos en total por el dispositivo Infocal de la Junta de Castilla y León continúan en el lugar del suceso al final de la jornada, siendo seis de ellos aéreos.

Situación en La Tejera a 16 de agosto de 2026 / JCYL

De acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Tráfico, la vía ZA-L-2698 sigue cortada en ambos sentidos entre el kilómetro 0 y el 12.

Una jornada intensa pero efectiva

Al terminar las labores del domingo 16 de agosto, José Luis Gutiérrez, el Director Técnico del incendio, hablaba de una labor "penosa pero muy efectiva", aclarando que los frentes están estabilizados, si bien sigue habiendo puntos calientes que se espera que mejoren gracias a que las condiciones climatológicas se presentan favorables. Estos puntos se encuentran en Portugal, alrededor de las aldeas de Moimenta, Montouto y Dime.

Situación del incendio de Hermisende en agosto de 2026 / Cedida

Frentes estabilizados

Con todos los frentes del territorio español relativamente estabilizados, el trabajo a este lado de la frontera se centra en la tercera jornada en el control y pequeños remates, con un "moderado optimismo" por parte de los medios, como aclara Gutiérrez.

Medios destinados al incendio en Hermisende / Cedida

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha asegurado que los trabajos del operativo de extinción se centrarán este lunes en perimetrar el incendio forestal declarado el pasado sábado en la localidad de La Tejera, en el municipio de Hermisende. Además, ha anunciado que un total de 31 medios, de los que cinco son aéreos, siguen trabajando en la zona afectada por el incendio forestal y que, a lo largo de la jornada, prestarán especial atención a posibles activaciones, tanto en el frente de Hermisende como en el de Portugal.

A lo largo de este lunes, según Prada, se valorará si es posible reducir el índice de gravedad del fuego de 1 a 0, decisión que se adoptará en función de su evolución.

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