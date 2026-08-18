Criosanabria celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios con el objetivo de poner de manifiesto la relación que existe entre la crisis climática y la creciente gravedad que traen consigo los grandes incendios como los que se han registrado en la Sierra de la Culebra, en la Alta Sanabria y actualmente en el municipio de Hermisende.

La prolongación de los periodos de sequía, junto con las olas de calor y la progresiva pérdida de humedad de los suelos por la degradación de los bosques, han favorecido que las condiciones de los incendios cada vez sean más brutales y difíciles de controlar, pues esta situación cada vez representa una amenaza mayor tanto para los ecosistemas como para la población. Por eso, inciden en que las labores de prevención se conviertan en una herramienta fundamental para reducir este tipo de catástrofes.

Desde Criosanabria, y dentro de su proyecto Libera, señalan que los grandes incendios que han afectado a Zamora y a otras provincias de España durante estos años se deben principalmente a la dejadez en la gestión y en el ordenamiento forestal. Además, a esto se le suma factores como "el abandono de los medios rurales, la expansión de monocultivos de pino, la falta de rentabilidad de la silvicultura y la ganadería extensiva, las condiciones laborales de los agentes forestales y a una fuerte ausencia en la ordenación territorial, pues esta favorece a la creación de paisajes mosaico capaces de frenar el fuego".

Asimismo, la entidad ha recordado que entre el 85% y el 95% de los incendios forestales se producen en zonas de monte bajo o pinares, lo que hace que las labores de concienciación sean aún más importantes. Aunque esta extrema peligrosidad de los fuegos está relacionado con el paisaje, "no debemos olvidar que la transformación experimentada en los paisajes desde la segunda mitad del S. XX, ha producido un incremento en la vulnerabilidad frente al fuego. Por lo tanto, el escenario actual de los incendios forestales cada vez es más preocupante y deja tras de sí emergencias ambientales y sociales cada vez más graves", remarcan.

Cartel Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales / Cedida

Una Estrategia Estatal cada vez más imprescindible

Tanto las políticas como las herramientas de extinción de incendios de la actualidad resultan insuficientes con los grandes incendios de los últimos años, por este motivo, es fundamental que la sociedad tome consciencia y asuma una responsabilidad compartida en materia de prevención y autoprotección. Además, del mismo modo, las administraciones públicas deberían tomar mediada efectivas que se adaptasen al contexto actual, estableciendo de esta manera una Estrategia Estatal de Gestión Integral de Incendios Forestales, capaz de abordar las causas estructurales del problema y promover una transformación del territorio.

Por ello desde Criosanabria proponen las siguientes acciones: el impulso de la prevención a escala de paisaje, incorporando mecanismos como una fiscalidad verde y fórmulas de financiación sostenible; el fortalecimiento del desarrollo rural como elemento esencial para aumentar la resiliencia de los territorios; la mejora de la comunicación y de la autoprotección para que la ciudadanía disponga de herramientas que le permitan convivir con el riesgo de incendios; y la puesta en marcha de medidas destinadas a reducir la siniestralidad y combatir la impunidad de quienes provoquen incendios de forma intencionada.

Finalmente, la prevención, la gestión adecuada y la implicación tanto de las administraciones como de la ciudadanía son elementos fundamentales para afrontar el nuevo escenario de los incendios forestales y reducir sus consecuencias ambientales y sociales.