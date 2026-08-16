Los rayos sobre dos grandes pinos provocan dos incendios en plena Sierra de la Culebra
La rápida intervención del operativo de la Junta hizo que se quedara en un conato
Los dos fuegos, en Robledo de Sanabria, surgieron en el espacio de un kilómetro en pleno monte
Los rayos caídos en la tarde de este sábado durante la tormenta en la comarca de Sanabria, acompañada además de vientos y lluvia en algunos puntos, fueron los causantes de dos incendios en la zona de Robledo de Sanabria.
Los incendios surgieron en plena Sierra de la Culebra, en el paraje conocido como "Praos de Reis", separados 1 kilómetro uno del otro. Los rayos cayeron sobre 2 grandes pinos que comenzaron a arder de inmediato.
A estos puntos se desplazaron 2 Agentes Medioambientales, 3 autobombas, 3 cuadrillas de tierra, 1 cuadrilla helitransportada de Salamanca y 1 buldozer. La rápida intervención de los medios hizo posible que todo quedara en un conato y sólo ardieran unos 1.000 metros cuadrados por incendio. La lluvia caída con posterioridad ayudó a apagar definitivamente sendos incendios.
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