El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal

El incendio forestal de Hermisende, declarado durante la madrugada del sábado 15 de agosto en la zona fronteriza entre Portugal y Zamora, continúa activo este domingo 16 de agosto, aunque la evolución durante la noche ha sido favorable en la parte española. Los equipos de extinción han conseguido asegurar aproximadamente el 70% del perímetro y durante la jornada trabajarán para consolidar el 30% restante.

El fuego permanece en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, después de haber alcanzado el nivel 2 durante la tarde del sábado, cuando llegó a amenazar a varios núcleos de población y obligó a evacuar a alrededor de 190 vecinos.

José Luis Gutiérrez, director de extinción del incendio de Castromil durante la jornada de este domingo, ha explicado que durante la noche el incendio ha progresado favorablemente en territorio español, lo que ha permitido avanzar de manera importante en las labores de control.

Según Gutiérrez, los trabajos se centrarán ahora en asegurar el 30% del perímetro que todavía queda pendiente, aunque existe preocupación por la evolución del viento. El cambio registrado desde el nordeste hacia componente sur podría volver a complicar las labores de extinción durante las próximas horas.

La zona más activa del incendio se encuentra en estos momentos en territorio portugués, donde las llamas amenazan a la población de Montouto. Con la incorporación de los medios aéreos desde primeras horas de la mañana, el operativo tratará de contener ese sector y avanzar hacia el aseguramiento completo del perímetro.

En ese frente se está trabajando además con medios terrestres y maquinaria pesada.

El responsable de extinción señala que, en principio, no se esperan mayores contingencias durante este domingo y que han quedado levantadas las amenazas que durante la jornada anterior pesaban sobre San Ciprián de Hermisende y Castromil.

Evacuación de 190 vecinos durante las horas más críticas

La información oficial de la Junta de Castilla y León sitúa el inicio del incendio a las 5.40 horas del sábado en La Tejera, dentro del término municipal de Hermisende y la comarca de Puebla de Sanabria, sin embargo, algunos vecinos de la zona aseguran que el fuego se habría iniciado previamente al otro lado de la frontera, entre las localidades portuguesas de Moimenta y Mofreita, alrededor de las 4.30 horas, descendiendo posteriormente por una ladera hasta saltar el río Tuela y penetrar en territorio español por la zona de San Ciprián de Hermisende.

Las condiciones meteorológicas y la fuerza de las llamas provocaron una rápida propagación durante el sábado. La situación llegó a complicarse especialmente durante la tarde con la entrada de una tormenta que modificó bruscamente la dirección del viento.

La Junta llegó a advertir entonces de que la cola del incendio se había convertido en cabeza, generando un nuevo frente de propagación y obligando a redistribuir los medios de extinción.

La evolución del fuego llevó a declarar el IGR 2 a las 15.45 horas del sábado, un nivel que se activa cuando la situación puede requerir medidas inmediatas para atender y socorrer a la población o proteger bienes amenazados.

Ante el avance de las llamas y la presencia de humo, las autoridades ordenaron la evacuación de San Ciprián de Hermisende y Castromil, una medida que afectó a alrededor de 190 personas. Los vecinos fueron trasladados de manera preventiva hasta Puebla de Sanabria, donde se habilitó la Escuela Hogar para su alojamiento. También se puso sobre aviso al centro de salud de Puebla ante la posibilidad de que fuera necesario atender alguna incidencia sanitaria.

También se puso sobre aviso al centro de salud de Puebla por si fuera necesario atender alguna incidencia sanitaria y se movilizaron medios de transporte adicionales ante la posibilidad de que fuera necesario desalojar también la localidad de Hermisende, algo que finalmente no llegó a producirse.

La posterior mejora de las condiciones permitió rebajar el incendio de IGR 2 a IGR 1 y autorizar el regreso de los vecinos evacuados a sus viviendas.

Este domingo, la dirección de extinción confirma que ya no existen las amenazas sobre San Ciprián de Hermisende y Castromil que obligaron a adoptar estas medidas durante la jornada anterior.

La carretrera ZA-L2698 permanece cortada

El incendio también ha provocado el corte de la carretera ZA-L-2698, dentro del término municipal de Hermisende.

Corte de carretera por el incendio de Hermisende. / DGT

La vía figura afectada entre los puntos kilométricos 0 y 12, con todos los carriles cerrados en ambos sentidos. La incidencia permanece activa desde las 16.12 horas del sábado 15 de agosto y presenta nivel de servicio negro a causa del incendio.

Esta carretera conecta las localidades de Hermisende, San Ciprián y Castromil, atraviesa el entorno del río Tuela y enlaza esta zona fronteriza de Zamora con la red viaria de la provincia de Ourense.

Cinco focos y una causa todavía en investigación

Otro de los elementos que incrementó la preocupación durante la jornada del sábado fue la detección de cinco focos distintos, según explicó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón.

Durante las primeras horas del incendio, vecinos de la zona y el propio delegado apuntaron a la posibilidad de una eventual intencionalidad. Sin embargo, la causa probable continúa figurando oficialmente este domingo como “en investigación”, por lo que todavía no existe una determinación oficial sobre el origen del fuego.

Las llamas han afectado a masa forestal y durante el sábado también se constató la afección a colmenas.

Amplio dispositivo de extinción

El incendio ha movilizado desde su inicio un importante operativo formado por medios terrestres y aéreos de la Junta de Castilla y León, junto a efectivos de otros organismos.

A primera hora de este domingo figuran asignados un técnico, ocho agentes medioambientales o celadores, seis cuadrillas terrestres, dos autobombas y tres bulldózer, además de dos medios incluidos en la categoría que puede englobar UME, Protección Civil, bomberos municipales o bomberos de diputación.

La incorporación de medios aéreos desde primeras horas de este domingo debe permitir reforzar especialmente el trabajo sobre el sector más activo, situado actualmente en Portugal.

El incendio de Hermisende se produjo además en una jornada especialmente complicada por la simultaneidad de fuegos forestales en distintos puntos de Castilla y León, una situación que llevó a la Junta a declarar la Situación Operativa 1 en el conjunto de la Comunidad.

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