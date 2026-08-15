Tradición
San Juan de la Cuesta recupera los bolos sanabreses y ya prepara un segundo torneo para otoño
La iniciativa busca recuperar y mantener vivo uno de los juegos más populares de la comarca
A.B.G.
San Juan de la Cuesta, en Sanabria, celebró el pasado 13 de agosto su primer torneo de bolos sanabreses, una iniciativa que nace con el objetivo de recuperar y mantener vivo uno de los juegos tradicionales más populares de la comarca.
La cita reunió a parejas mixtas de diferentes edades, en una jornada marcada por la participación y el interés por una práctica que forma parte del patrimonio cultural de Sanabria. El torneo dejó además buenas sensaciones entre los participantes, que terminaron la competición con ganas de seguir entrenando y de que se organicen nuevas convocatorias.
La respuesta obtenida ha sido especialmente positiva y, debido a la alta participación, ya se trabaja en la organización de una segunda edición para el próximo otoño. La intención es dar continuidad al torneo y convertirlo en una actividad periódica que contribuya a recuperar y divulgar los bolos sanabreses entre vecinos y nuevas generaciones.
La celebración de este primer campeonato se suma a las numerosas propuestas culturales impulsadas en San Juan de la Cuesta, una localidad que mantiene actividad durante los doce meses del año con diferentes iniciativas destinadas a poner en valor y recuperar el patrimonio natural y cultural de Sanabria.
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