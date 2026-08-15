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San Juan de la Cuesta recupera los bolos sanabreses y ya prepara un segundo torneo para otoño

La iniciativa busca recuperar y mantener vivo uno de los juegos más populares de la comarca

San Juan de la Cuesta recupera los bolos sanabreses.

San Juan de la Cuesta recupera los bolos sanabreses. / Daniel Boyano Sotillo

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A.B.G.

Zamora

San Juan de la Cuesta, en Sanabria, celebró el pasado 13 de agosto su primer torneo de bolos sanabreses, una iniciativa que nace con el objetivo de recuperar y mantener vivo uno de los juegos tradicionales más populares de la comarca.

La cita reunió a parejas mixtas de diferentes edades, en una jornada marcada por la participación y el interés por una práctica que forma parte del patrimonio cultural de Sanabria. El torneo dejó además buenas sensaciones entre los participantes, que terminaron la competición con ganas de seguir entrenando y de que se organicen nuevas convocatorias.

Juegos tradicionales.

Juegos tradicionales. / Daniel Boyano Sotillo

La respuesta obtenida ha sido especialmente positiva y, debido a la alta participación, ya se trabaja en la organización de una segunda edición para el próximo otoño. La intención es dar continuidad al torneo y convertirlo en una actividad periódica que contribuya a recuperar y divulgar los bolos sanabreses entre vecinos y nuevas generaciones.

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La celebración de este primer campeonato se suma a las numerosas propuestas culturales impulsadas en San Juan de la Cuesta, una localidad que mantiene actividad durante los doce meses del año con diferentes iniciativas destinadas a poner en valor y recuperar el patrimonio natural y cultural de Sanabria.

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