El Mercado Medieval de Puebla de Sanabria "sobrevive" a una imponente tormenta

Una imponente tormenta, con descarga de agua, acompañada de granizo y viento ha obligado a suspender momentáneamente el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria, que este 15 de agosto vive uno de sus momentos centrales gracias a al cantidad de sanabreses y turistas que se encuentran en la comarca.

La lluvia comenzaba sobre las cinco de la tarde y provocó la estampida de las personas que en ese momento disfrutaban del paseo y las compras por los puestos, buscando refugio en soportales, bares y casas. Mientras, en los puestos se desplegaban a toda prisa los plásticos para proteger los artículos y productos.

Los banderines y decoración del Mercado no se han librado de los embates de la tormenta, con las telas volando por el aire que se han recolodo una vez pasado el chaparrón.

Tormenta durante el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria / Cedida

Hasta esa hora el mercado discurría con normalidad, en una mañana con mucho ambiente por los alrededor de 130 puestos que invitan a los visitantes a introducirse en el Medievo por el sensacional escenario que brinda el casco histórico de Puebla de Sanabria.

Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria celebra su XXX Aniversario con una atractiva propuesta de espectáculos con malabaristas, músicos, bufones y una amplia oferta de productos.

Tras los puestos que pueblan el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria laten historias humanas que trascienden el valor de esta Fiesta de Interés Turístico Regional. Como la de cinco hermanos, descendientes de los “Jabutos”, por parte de padre, y los “Magañas”, por la línea materna, de Puebla de Sanabria que “nos hemos juntado para ayudar”.

Miriam, Sergio y María Jesús, los hermanos "jabutosymaganas"con un puesto solidario Puebla / Cedida

Y esa es la razón de que por segundo año hayan vuelto a la tierra de sus padres y se hayan plantado con su puesto en la Plaza Mayor para aportar con la venta de sus manualidades un granito de arena a la lucha contra el cáncer.

Asentados en Ponferrada, León y Arteixo, María Jesús, Sergio, Carlos, Miriam y Vicky, vinculados al mundo educativo y la judicatura, reúnen ilusión y maña creando con sus propias manos lo que cada uno puede y sabe, ya sean marcapáginas, fundas, bolsos, collares, pulseras, cintos, cajas o imanes que venden en su artesanal y altruista puesto para donar el dinero a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La pequeña gran obra es un "homenaje a nuestros padres", con una mención especial al progenitor que falleció de cáncer. “El año pasado en este mismo Mercado Medieval recaudamos 900 euros para la AECC y este año esperamos también colaborar” cuenta María Jesús, miembro de esta saga de cinco hermanos unidos en una labor que difunden en redes sociales como “jabutosymaganas”.

“Es una labor altruista, regalamos nuestro tiempo para ayudar a distintas asociaciones” explica María Jesús desde el puesto de Puebla de Sanabria.