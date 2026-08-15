Alerta
El incendio de Robledo continúa activo en Puebla de Sanabria
El índice de gravedad potencial del incendio forestal en Robledo se mantiene en el nivel más bajo mientras se investiga su origen
A.B.G.
El incendio forestal declarado este sábado 15 de agosto en la localidad zamorana de Robledo, perteneciente al municipio de Puebla de Sanabria, permanece activo desde las 18.20 horas, según la información oficial facilitada por la Junta de Castilla y León.
El fuego, localizado en la comarca de Puebla de Sanabria, mantiene por el momento un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, el nivel más bajo de la escala utilizada para valorar el posible impacto de los incendios forestales.
La causa probable del incendio se encuentra en investigación, mientras el operativo mantiene desplegados medios en la zona para seguir su evolución y trabajar sobre el terreno.
Entre los efectivos asignados, figuran dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y dos bulldozer.
*Seguiremos informando*
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas
- Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
- Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
- Fariza solicita 'amparo' a la Junta por el 'abandono absoluto' del Arroyo del Pisón, una de las 'líneas de defensa' de Sayago
- Ricobayo, el pueblo zamorano marcado por un puente romano, una barca histórica y la construcción de su gran embalse
- Ingresa en la cárcel un joven detenido por tráfico de drogas en Carbajales de Alba