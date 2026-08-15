El incendio de Robledo continúa activo en Puebla de Sanabria

El incendio forestal declarado este sábado 15 de agosto en la localidad zamorana de Robledo, perteneciente al municipio de Puebla de Sanabria, permanece activo desde las 18.20 horas, según la información oficial facilitada por la Junta de Castilla y León.

El fuego, localizado en la comarca de Puebla de Sanabria, mantiene por el momento un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, el nivel más bajo de la escala utilizada para valorar el posible impacto de los incendios forestales.

La causa probable del incendio se encuentra en investigación, mientras el operativo mantiene desplegados medios en la zona para seguir su evolución y trabajar sobre el terreno.

Entre los efectivos asignados, figuran dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y dos bulldozer.

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