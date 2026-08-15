Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Parador de Zamora: ahora toca el tejadoLa banda del hilo en Zamora, a prisiónLa Virgen de la Esperanza no volverá a la Catedral de ZamoraCompraventa de garajes en ZamoraPrimer partido del Balonmano Zamora
instagramlinkedin

Un incendio de madrugada obliga a movilizar medios de extinción a Hermisende, en la Alta Sanabria

El fuego se originó a las 5.40 horas en la localidad de La Tejera y se mantiene abierta la investigación sobre las causas

Paraje natural de La Tejera en el que se ha originado el incendio forestal.

Paraje natural de La Tejera en el que se ha originado el incendio forestal. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Un incendio forestal originado a las 5.40 horas de la madrugada de este sábado en La Tejera, localidad que pertenece al municipio de Hermisende en la Alta Sanabria, ha obligado a movilizar a medios del operativo de extinción.

Hasta el paraje natural en el que se ha originado el fuego, que se mantiene activo, se han desplazado hasta nueve medios de extinción, uno de ellos aéreo, que, en estos momentos, se han reducido a seis, todos terrestres.

En concreto, sobre el terreno afectado por el fuego trabajan dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, un bulldozer y una cuadrilla helitransportada.

Noticias relacionadas y más

Por el momento se desconocen las causas que han originado este incendio forestal en La Tejera y se mantiene abierta la investigación. Tampoco se ha concretado la superficie de terreno afectada por el fuego, que se encuentra en perimetración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
  2. El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
  3. Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas
  4. Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
  5. Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
  6. Fariza solicita 'amparo' a la Junta por el 'abandono absoluto' del Arroyo del Pisón, una de las 'líneas de defensa' de Sayago
  7. Ricobayo, el pueblo zamorano marcado por un puente romano, una barca histórica y la construcción de su gran embalse
  8. Ingresa en la cárcel un joven detenido por tráfico de drogas en Carbajales de Alba

Un incendio de madrugada obliga a movilizar medios de extinción a Hermisende, en la Alta Sanabria

Un incendio de madrugada obliga a movilizar medios de extinción a Hermisende, en la Alta Sanabria

Puebla de Sanabria abre la puerta al Medievo con su tradicional mercado

Puebla de Sanabria abre la puerta al Medievo con su tradicional mercado

GALERÍA | Puebla de Sanabria regresa al Medievo

Tercera operación salida del verano: 59.000 desplazamientos previstos en las carreteras de Zamora

Tercera operación salida del verano: 59.000 desplazamientos previstos en las carreteras de Zamora

Sanabria, Benavente y los Valles, Aliste y Campos Pan, comarcas agrarias donde se flexibilizan las normas para no cosechado

Sanabria, Benavente y los Valles, Aliste y Campos Pan, comarcas agrarias donde se flexibilizan las normas para no cosechado

Controlado un fuego al lado de la carretera de Cobreros que ha movilizado a medios aéreos y terrestres a San Román de Sanabria

Controlado un fuego al lado de la carretera de Cobreros que ha movilizado a medios aéreos y terrestres a San Román de Sanabria

Plan antiincendios en Sanabria: tres jornadas abiertas para explicar los avances de Forgarero

Plan antiincendios en Sanabria: tres jornadas abiertas para explicar los avances de Forgarero

DIRECTO | Última hora del eclipse en Zamora: vuelve a amanecer en la provincia después de ver la corona solar

DIRECTO | Última hora del eclipse en Zamora: vuelve a amanecer en la provincia después de ver la corona solar
Tracking Pixel Contents