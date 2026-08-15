Un incendio de madrugada obliga a movilizar medios de extinción a Hermisende, en la Alta Sanabria
El fuego se originó a las 5.40 horas en la localidad de La Tejera y se mantiene abierta la investigación sobre las causas
Un incendio forestal originado a las 5.40 horas de la madrugada de este sábado en La Tejera, localidad que pertenece al municipio de Hermisende en la Alta Sanabria, ha obligado a movilizar a medios del operativo de extinción.
Hasta el paraje natural en el que se ha originado el fuego, que se mantiene activo, se han desplazado hasta nueve medios de extinción, uno de ellos aéreo, que, en estos momentos, se han reducido a seis, todos terrestres.
En concreto, sobre el terreno afectado por el fuego trabajan dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, un bulldozer y una cuadrilla helitransportada.
Por el momento se desconocen las causas que han originado este incendio forestal en La Tejera y se mantiene abierta la investigación. Tampoco se ha concretado la superficie de terreno afectada por el fuego, que se encuentra en perimetración.
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