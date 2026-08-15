Evacuación de San Ciprián de Hermisende y Castromil por un incendio de nivel 2 con sospechas de intencionado

El incendio forestal originado esta madrugada en la zona fronteriza afecta al municipio de Hermisende y se ha decretado la evacuación de San Ciprián de Hermisende y Castromil. Además se ha cortado la carretera ZA-2698, una vía provincial que conecta las localidades de Hermisende, San Ciprián y Castromil, cruzando el río Tuela y enlazando con la red viaria de Orense. La entrada de la tormenta cambia los vientos y la cola del incendio "se convierte en cabeza" precisa la Junta de Castilla y León.

La información oficial de la Junta de Castilla y León apunta al origen del incendio, a las 5.40 horas de la madrugada, en La Tejera (Hermisende).

El incendio, a todas luces intencionado, como sospechan fuentes vecinales de Hermisende donde llevan todo el verano sufriendo varios intentos, ha sido declarado nivel 2 debido a la amenaza a las poblaciones. Comenzó a hacia las cuatro y media de la mañana en Portugal, bajando una ladera y saltando el río Tuela para meterse en la parte española, por San Ciprián de Hermisende.

Incendio en San Ciprián de Hermisende / Cedida

El fuego ha desplazado hasta el momento a una treintena de medios del operativo de la Junta de Castilla y León, además de efectivos del parque de Bomberos Provinciales de Rionegro del Puente, en Sanabria. O la Brigada ALFA, que ha sido activada junto con su medio aéreo para intervenir en el incendio forestal de Hermisende. A su llegada a la zona, los efectivos se han encontrado con un incendio de importante desarrollo, mientras continúan las labores para frenar el avance de las llamas.

La declaración de IGR 2 implica hace necesarias medidas inmediatas para la atención y socorro de la población o para la protección de bienes, ante el riesgo que puede representar la evolución del fuego.

Incendio en Hermisende / Cedida

El operativo desplegado en la zona continúa reforzándose. A los numerosos medios terrestres y aéreos movilizados por la Junta de Castilla y León se han sumado efectivos del parque de Bomberos Provinciales de Rionegro del Puente, en Sanabria, desplazados hasta el término municipal de Hermisende para colaborar en las labores de extinción.

También se ha incorporado al dispositivo la BRIF de Laza, equipada con 18 bomberos forestales y dos helicópteros.

El incendio está afectando a masa forestal y ya se han visto afectadas colmenas.

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