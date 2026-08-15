Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
El originado en Cobreros se localiza a corta distancia de la autovía A-52, que este sábado registra una elevada intensidad de tráfico
El operativo trabaja en la zona para evitar la propagación de los otros dos fuegos iniciados en Otero de Sanabria y en Hermisende
Tres incendios forestales activos en la comarca de Sanabria han obligado a coordinar los medios de extinción para intentar frenar su propagación. Al originado de madrugada en la localidad de La Tejera, en la Alta Sanabria, se han sumado otros dos incendios forestales que, en un corto intervalo de tiempo, se han declarado en el municipio de Cobreros y en Otero de Sanabria.
De forma especial, preocupa el fuego iniciado a las 12.26 horas en la localidad de Terroso, que pertenece al municipio de Cobreros, por su proximidad a la autovía A-52, que este sábado 15 de agosto registra una elevada intensidad de tráfico por el fin de semana festivo y la operación salida correspondiente a la segunda quincena de agosto.
En el incendio forestal de Cobreros trabajan en estos momentos seis medios del operativo de extinción de la Junta, tres de ellos aéreos, con la intención de frenar su expansión y evitar que pueda condicionar la circulación de vehículos en la autovía A-52.
Pocos minutos después del detectado en Cobreros, a las 12.45 horas, se ha originado otro incendio forestal en el municipio de Otero de Sanabria, que ha movilizado a varios medios de extinción, de los que uno es aéreo.
Estos dos incendios se suman al que comenzó a las 5.40 horas de esta madrugada en la localidad de La Tejera, que pertenece al municipio de Hermisende y que, en estos momentos, también se mantiene activo.
Tres de los cuatro incendios forestales activos este sábado 15 de agosto en Castilla y León se localizan en la comarca de Sanabria.
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