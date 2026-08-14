Puebla de Sanabria abre la puerta al Medievo con su tradicional mercado
La villa celebra este año el 30 aniversario de un evento que se ha convertido en una cita ineludible para miles de turistas y sanabreses
Alrededor de 130 puestos y diversos espectáculos de calle conforman la oferta del mercado, considerado uno de los mejores de España
En cada rincón de Puebla de Sanabria se respira el ambiente propio de la Edad Media. Como cada mes de agosto desde 1996, las calles y plazas de su conjunto histórico se convierten en el enclave perfecto para celebrar el tradicional mercado medieval, considerado uno de los mejores de cuantos se celebran en España, y que este año cumple su 30 aniversario.
Al rededor de 130 puestos, de los que una decena se reservan para artesanos locales, conforman un mercado que invita a los visitantes a disfrutar de un emocionante viaje al Medievo. Un mercado lleno de vida, de oficios, de venta y de trueque, es la propuesta del Ayuntamiento para atraer a más turistas y promocionar los innumerables encantos de Puebla y de la comarca de Sanabria.
De hecho, como recuerda el teniente de alcalde, Pedro Castronuño Manrique, en sus inicios, el mercado medieval fue organizado para "promover" el turismo en la villa y, por este motivo, se eligió el fin de semana más festivo del año para su celebración, aprovechando la llegada masiva de turistas y el retorno de "hijos" de Sanabria para reencontrarse con sus raíces.
Desde entonces, el trabajo realizado ha dado sus frutos y, cada año, el certamen recibe a "mercaderes" llegados desde numerosos puntos de la geografía nacional, dispuestos a compartir sus elaboraciones artesanales y viandas típicas con los miles de visitantes que en cada edición disfrutan en Puebla de la esencia propia del Medievo.
La amplia oferta de productos a la venta se complementa con un extenso abanico de espectáculos de calle protagonizados por bufones, malabaristas, seres del bosque encantado o músicos. Y es que los sonidos propios del Medievo también resuenan en Puebla durante su tradicional mercado, en el que los visitantes pueden disfrutar además de exhibiciones de vuelo de aves rapaces, demostraciones de combate o animados pasacalles. Los más pequeños también pueden disfrutar de actividades concebidas especialmente para ellos en el "campamento".
Con motivo del 30 aniversario, el Ayuntamiento ha cuidado cada detalle del mercado medieval y ha estrenado nueva decoración, con la que ha engalanado calles, plazas y monumentos para ensalzar un enclave privilegiado para reencontrarse con la historia. Hasta este domingo 16 de agosto, Puebla recibirá con los brazos abiertos a todas aquellas personas que quieran disfrutar de una experiencia inolvidable en un entorno único.
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