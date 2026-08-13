Plan antiincendios en Sanabria: tres jornadas abiertas para explicar los avances de Forgarero

Durante este mes de agosto tendrán lugar en Galende, Requejo y Robleda-Cervantes las jornadas que tienen como objetivo informar a la población de las conclusiones obtenidas y el plan de acción a seguir en materia de cuidado de los montes durante los próximos diez años.

Las reuniones se celebrarán en el marco del proyecto Forgarero, que nació con el objetivo de conseguir una gestión conjunta, planificada y sostenible de los montes que permitiera la prevención de incendios forestales. Durante estos dos años, la plataforma ha seguido un plan de diagnóstico basado en la mejora de las infraestructuras, la limpieza de los bosques, la creación de los llamados "anillos de seguridad" y el aprovechamiento de recursos del monte como leña o biomasa. Ahora, se realizarán tres jornadas impulsadas por los Ayuntamientos de Galende, Requejo y Robleda-Cervantes, a través de las cuales se acercarán al público las medidas a seguir durante los próximos diez años.

El objetivo de estas jornadas es informar a la población de estos municipios de los avances del plan, así como de los pasos a seguir en el Plan de Gestión Forestal Conjunto 2027 - 2036, que permitirá trasladar el diagnóstico obtenido tras estos dos años de actuaciones a medidas concretas, localizables y medibles sobre el territorio. Estas acciones no se limitarán a la prevención de incendios, sino que también contemplan la protección medioambiental o la recuperación económica. La reforestación y otros cuidados del ecosistema. Las reuniones tendrán lugar los días 18 de agosto (se realizará en la Casa del Cura de Requejo a las 19.00 horas), el 19 de agosto (en las Escuelas de Vigo de Sanabria, a las 16.30 horas y en el Ayuntamiento Nuevo de Robleda a las 19.30 horas).

El mantenimiento de los montes en los próximos años

Medidas como la creación y mantención de los anillos, clareos de bosques, podas, desbroces, o aprovechamiento de la biomasa seguirán siendo la clave principal del proyecto, que pretende dictar los planes de actuación para los próximos diez años. El foco está en prevenir los incendios, pero también en un mantenimiento sostenible de los campos, proteger los usos tradicionales del monte e impulsar las actividades económicas del territorio.

Sanabria en 1956 y Sanabria en 2025 / Cedida

De esta manera, el plan impulsado por el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) pretende acercar el diagnóstico de la situación de los montes y los planes a seguir a la ciudadanía sanabresa.