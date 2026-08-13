Controlado un fuego al lado de la carretera de Cobreros que ha movilizado a medios aéreos y terrestres a San Román de Sanabria
El fuego sigue activo cerca de la carretera
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O. C.
A las 19.23 de la tarde se produjo un pequeño fuego en las inmediaciones de la carretera que lleva a Cobreros, en las afueras de la localidad de San Román de Sanabria.
El suceso ha movilizado a un hidroavión, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y una cuadrilla helitranspoortada, que trabajan en el lugar para apagar el incendio.
Por el momento, se desconoce la causa probable del incendio y también el total de la superficie afectada, aunque se sabe que no es muy extensa. A las 20.20 horas se notificaba de que el incendio había sido controlado.
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
- Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas
- Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
- Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
- Fariza solicita 'amparo' a la Junta por el 'abandono absoluto' del Arroyo del Pisón, una de las 'líneas de defensa' de Sayago
- Ricobayo, el pueblo zamorano marcado por un puente romano, una barca histórica y la construcción de su gran embalse