Controlado un fuego al lado de la carretera de Cobreros que ha movilizado a medios aéreos y terrestres a San Román de Sanabria

A las 19.23 de la tarde se produjo un pequeño fuego en las inmediaciones de la carretera que lleva a Cobreros, en las afueras de la localidad de San Román de Sanabria.

El suceso ha movilizado a un hidroavión, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y una cuadrilla helitranspoortada, que trabajan en el lugar para apagar el incendio.

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Incendio en San Román de Sanabria / Cedida

Por el momento, se desconoce la causa probable del incendio y también el total de la superficie afectada, aunque se sabe que no es muy extensa. A las 20.20 horas se notificaba de que el incendio había sido controlado.