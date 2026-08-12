Los propietarios de Cobreros dan el impulso definitivo a la concentración parcelaria
José Antonio Rodríguez deja la presidencia de Apremco tras cumplir el objetivo de legalizar la asociación y consolidarla como interlocutora ante el Ayuntamiento de Cobreros y la Junta
Los ganaderos del municipio firman su apoyo explícito a la concentración parcelaria, en una jornada en la que se sumaron nuevos socios a la entidad
I. G.
La Asociación de Propietarios y/o Residentes en el Municipio de Cobreros (Apremco) ha celebrado su primera Asamblea General Ordinaria en el Cruceiro de Terroso con la presencia de unas 120 personas, vecinos y propietarios de los trece pueblos.
El encuentro ha servido para hacer balance del primer año de trayectoria, dar un impulso definitivo a la concentración parcelaria del municipio y encarar una nueva etapa organizativa.
La jornada estuvo marcada así por el avance decisivo en la tramitación de la concentración parcelaria, demanda histórica del municipio. Durante la asamblea, el vicepresidente, Joaquín Blanco Villasante, informó de la reunión mantenida esa misma mañana con el alcalde de Cobreros, Luis Miguel López, el también miembro de la Junta Directiva Juan Rodríguez y representantes del sector ganadero local.
En dicho encuentro, los ganaderos suscribieron un escrito de apoyo formal a la solicitud de concentración parcelaria que será remitido a la Delegación de la Junta de Castilla y León.
Uno de los puntos centrales de la asamblea fue el anuncio de la dimisión de su presidente, José Antonio Rodríguez, quien da por cumplida la misión encomendada para la puesta en marcha de la entidad.
Bajo su mandato, Apremco ha completado con éxito todo el proceso de legalización —obtención de NIF, certificado electrónico e inscripción en el Registro de Asociaciones de Castilla y León y en el censo municipal—, logrando posicionar a la asociación como un interlocutor válido y reconocido tanto ante el Ayuntamiento de Cobreros como ante la Delegación de la Junta en Zamora. También se puso en valor que la entidad representa ya a alrededor de 300 propietarios y vecinos del municipio.
Tras el agradecimiento a la labor realizada por José Antonio Rodríguez, tomó la palabra el nuevo presidente, Alfredo Ruiz, para abrir el proceso de remodelación de la Junta Directiva. A propuesta de la propia directiva, la asamblea respaldó que el equipo actual asuma provisionalmente la cobertura de vacantes y la gestión de la transición hasta la elección de las nuevas candidaturas.
El acto concluyó con un participativo turno de preguntas sobre los pasos a seguir en el proceso parcelario y con la incorporación de nuevos socios, reafirmando el respaldo vecinal a la continuidad de Apremco.
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