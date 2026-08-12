Gran éxito de Forcadura Teatro en su estreno en Vigo de Sanabria
El nuevo grupo teatral colgó el cartel de “completo" en su debut con cinco sketches cómicos en las antiguas escuelas
Vigo de Sanabria vivió una animada jornada cultural con el estreno de Forcadura Teatro, el nuevo grupo teatral de la localidad, que consiguió reunir a numerosos vecinos y visitantes en las antiguas escuelas para disfrutar de una representación cargada de humor.
El grupo puso en escena cinco sketches muy divertidos, que arrancaron las risas y los aplausos del público durante toda la función. La respuesta de los espectadores superó las expectativas, hasta el punto de que las escuelas se quedaron completamente llenas, con numerosas personas que tuvieron que permanecer en el exterior al no poder acceder al recinto por falta de aforo.
Al finalizar la representación, Juanjo G. del Vado quiso agradecer públicamente la presencia y el apoyo del público en este estreno, al tiempo que animó a todas aquellas personas interesadas en el teatro a sumarse al grupo y participar en sus próximas iniciativas.
G. del Vado también manifestó el deseo de seguir haciendo más actividades y representaciones en el futuro, dando continuidad a un proyecto que ha comenzado con una excelente acogida en Vigo de Sanabria.
El éxito de esta primera actuación pone de manifiesto el interés de los vecinos por las propuestas culturales y abre las puertas a nuevas representaciones de Forcadura Teatro, que ya ha conseguido hacerse un hueco en la agenda cultural de la localidad.
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