Accidente de tráfico en Puebla de Sanabria por la colisión entre un turismo y una autocaravana
Al menos dos personas heridas
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I. G.
Accidente de tráfico en Puebla de Sanabria, a las 12:17 horas de este miércoles. Ha ocurrido en la carretera ZA-104, km.2, en el cruce con la carretera ZA-2666.
El siniestro es consecuencia de la colisión entre un turismo y una autocaravana, por lo cual solicitan asistencia al menos para dos personas, heridas conscientes, un varón joven y una mujer de mediana edad.
Desde el servicio de emergencias 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar.
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