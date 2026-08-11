Cuatro heridos, uno de ellos un bebé, en un accidente de tráfico en Palacios de Sanabria
El turismo se ha salido de la vía, ha dado varias vueltas de campana y ha comenzado a arder, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos
Cuatro heridos, entre ellos un bebé, han resultado heridos, en principio sin gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la autovía A-52, a la altura de Palacios de Sanabria. Emergencias 112 de Castilla y León ha confirmado que el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 76 de la autovía, en el que un turismo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana.
Tras recibir el aviso, hasta el lugar en el que se ha producido el accidente se han trasladado Emergencias Sanitarias, bomberos del Parque de Rionegro del Puente y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Los cuatro ocupantes que viajaban en el turismo lograron salir del interior por sus propios medios, aunque los bomberos han tenido que actuar al prenderse el vehículo y extenderse el fuego a algunos matorrales del entorno.
Hasta el lugar del accidente también se han desplazado sanitarios del Sacyl para atender a los cuatro heridos, entre ellos un bebé, aunque en principio su estado no reviste gravedad.
- El pueblo de Carbajales de Alba, soliviantado por la subida del 75% del IBI
- Localizan de madrugada, en una huerta y caído en el suelo a un hombre de 86 años desaparecido en Cerezal de Sanabria
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago tras prosperar una moción de censura
- Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
- El fuego golpea al turismo en los Arribes del Duero: “El teléfono dejó de sonar, pero solo se ha quemado un 5% del Parque Natural"
- Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
- Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle