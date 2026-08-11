Cuatro heridos, uno de ellos un bebé, en un accidente de tráfico en Palacios de Sanabria

Cuatro heridos, entre ellos un bebé, han resultado heridos, en principio sin gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la autovía A-52, a la altura de Palacios de Sanabria. Emergencias 112 de Castilla y León ha confirmado que el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 76 de la autovía, en el que un turismo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar en el que se ha producido el accidente se han trasladado Emergencias Sanitarias, bomberos del Parque de Rionegro del Puente y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Los cuatro ocupantes que viajaban en el turismo lograron salir del interior por sus propios medios, aunque los bomberos han tenido que actuar al prenderse el vehículo y extenderse el fuego a algunos matorrales del entorno.

Hasta el lugar del accidente también se han desplazado sanitarios del Sacyl para atender a los cuatro heridos, entre ellos un bebé, aunque en principio su estado no reviste gravedad.