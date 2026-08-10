Criosanabria lanza su segunda campaña de verano para proteger las especies de fauna autóctona

Con la llegada del calor durante el período estival, la organización Criosanabria ha lanzado por segunda vez una campaña este 2026 con el objetivo de proteger y evitar la captura de alevines de peces, anfibios y reptiles, en una iniciativa que se encuentra dentro del Proyecto Liberia.

Esta campaña lo que busca es convertirse en un proyecto que sirva como complemento de otras actividades destinadas en su mayoría a la conservación de los amenazados anfibios de la región. Para ello se instalarán balsas de agua para anfibios y muros secos donde tengan refugio los reptiles, además la asociación llevará a cabo campañas de concienciación durante los días de lluvia para que la gente conduzca con especial atención, pues es en estos cuando los anfibios salen a las carreteras.

Tal y como recuerdan desde Criosanabria, los anfibios tienen un papel muy importante en la conservación de los ecosistemas, pues estas especies aportan una gran cantidad de beneficios directos para el medio ambiente, ya que son fuentes de alimentos y ayudan a producir avances en la medicina, pero también garantizan beneficios indirectos como el control de plagas y vectores de enfermedades. Asimismo, estos son fundamentales en procesos ecológicos como el reciclaje de nutrientes y el flujo de energía, contribuyendo a la estabilidad y al funcionamiento de los ecosistemas.

Cartel de la inicativa / Cedida

Por otro lado, también se pretende evitar, como dice la ley, que las mascotas estén sueltas por espacios donde habiten estas especies que están en peligro de extinción, pues los perros y los gatos se convierten en especies invasoras que amenazan a los anfibios. Son esos juegos de los animales domésticos, los que producen una gran pérdida de la biodiversidad, en especial en verano, que es cuando se produce una mayor afluencia de turistas y sus mascotas en estos espacios naturales, provocando que la época de cría y puesta de huevos de estas especies se vea amenazada.

Por eso, desde Criosanabria se busca fomentar el conocimiento, la participación ciudadana y la conservación de la naturaleza, subrayando, además, que los anfibios son el grupo animal más amenazado de nuestro planeta, y, por lo tanto, su protección es vital para mantener la salud de los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan a la sociedad.

Por ello, Criosanabria invita a todos los ciudadanos a formar parte de esta campaña y a actuar con responsabilidad, recordando que la captura de los anfibios y reptiles está prohibida y que tiene graves consecuencias para la biodiversidad. Por último, con acciones como esta, la organización continúa su labor en la defensa y conservación de los ecosistemas naturales, promoviendo una convivencia respetuosa y sostenible con la naturaleza.