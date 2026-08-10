Caos por el corte de un tramo de la A-52: El desvío del tráfico por la N-525 indigna a conductores y vecinos de Sanabria y Carballeda

El corte al tráfico de un tramo de la autovía A-52 por la ejecución de obras está provocando este lunes importantes retenciones de tráfico y las quejas de los conductores, así como de vecinos de varios pueblos de Sanabria y de La Carballeda por los que se ha desviado la circulación, a través de la carretera N-525.

En concreto, la restricción al paso de vehículos afecta al tramo de la autovía en sentido a Madrid, que discurre desde Otero de Sanabria a Rionegro del Puente, en el que se están realizando trabajos de mejora del firme. Al margen de importantes “atascos” y retenciones, el corte de un tramo de la autovía que conecta Galicia con Madrid ha generado las quejas de vecinos de diversos pueblos afectados por el desvío del tráfico a través de la N-525, tales como Mombuey, por el que discurre la carretera.

Denuncian vecinos de Mombuey que centenares de camiones y turismos tienen que circular por un municipio con apenas 400 habitantes, que “no está preparado para asumir este nivel de circulación”.

Además, recuerdan que Mombuey es el centro neurálgico de la comarca de La Carballeda, ya que concentra la actividad comercial de la zona, la atención sanitaria o la administración municipal, entre otros servicios, lo que provoca que el tránsito de peatones sea elevado, especialmente durante el mes de agosto cuando muchas personas regresan a pueblos de la zona para disfrutar de sus vacaciones y reencontrarse con sus raíces.

En este punto, critican que por el desvío del tráfico por la carretera N-525 está provocando “numerosos casos de riesgo” provocados por conductores que transitan por la vía sin respetar las normas de circulación y que ponen en peligro su seguridad e integridad física.

Vehículos pesados y turismos circulan por la autovía A-52 en sentido Benavente desde Otero de Sanabria. / Cedida

“No cumplen los límites de velocidad, ni la obligatoriedad de detenerse en los pasos de cebra dispuestos a lo largo del municipio, ni las distancias de seguridad entre los vehículos”, aseguran los afectados. Además, apuntan que han sido testigos de adelantamientos a lo largo de todo el tramo de la vía que atraviesa el municipio de Mombuey, con velocidades que superan holgadamente los 30 kilómetros por hora obligatorios en la travesía que discurre por el tramo urbano, al margen de situaciones potenciales de atropello como consecuencia de que los conductores no respetan los pasos de peatones situados en las zonas más comerciales.

Por los motivos expuestos, vecinos de Mombuey reclaman medidas urgentes de control y de seguridad, tales como la colocación de señalización específica en la entrada del pueblo, de un radar que controle el paso de vehículos, la instalación de reductores de velocidad portátiles o cintas de frenado, así como una mayor vigilancia por parte de la Guardia Civil de Tráfico.

Aumento de la población

Además, advierten de que si el desvío del tráfico por la N-525 se prolonga en el tiempo, especialmente durante los meses de verano cuando la población de municipios como Mombuey se triplica “se producirá una desgracia que ya no tendrá solución”.

La misma situación se repite en otros pueblos de la zona afectados por el corte un tramo de la A-52, en los que sus vecinos también temen por su seguridad al incrementarse notablemente la intensidad del tráfico y el paso vehículos por sus travesías urbanas.

Por último, los afectados muestran abiertamente su malestar porque los trabajos de renovación del firme de la autovía se ejecuten durante el verano y, de forma especial, en una de las semanas del año en la que se registran más desplazamientos de vehículos por las vacaciones y las fiestas patronales en numerosos pueblos.