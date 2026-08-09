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El siglo de vida de doña Elisa: el Puente de Sanabria, de celebración

Rodeada de afecto, la zamorana Elisa Pedrero Pérez ha celebrado este sábado 100 años de vida. Lo ha hecho en la residencia de Nuestra Señora del Rosario de El Puente de Sanabria, donde familiares, trabajadores y compañeros han compartido con ella una sencilla fiesta para que la "joven" soplara las velas. Cien años de recuerdos e historia de una vida que merece ser celebrada. Más información