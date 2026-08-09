Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
Familiares, vecinos, usuarios y trabajadores de la residencia de El Puente arropan a la centenaria durante una entrañable fiesta de cumpleaños
La comarca de Sanabria ha sumado una nueva vecina centenaria. Elisa Pedrero Pérez cumplió este sábado 8 de agosto un siglo de vida arropada por familiares, vecinos, usuarios y trabajadores de la residencia Nuestra Señora del Rosario de El Puente de Sanabria, en la que, en la actualidad, recibe la atención y los cuidados que requiere por su avanzada edad.
Elisa Pedrero Pérez nació el 8 de agosto de 1926 en la localidad de Pedrazales. Durante sus primeros años de vida tuvo que sobreponerse al duro golpe de perder a su madre. Se casó en Villarino de Sanabria y fue madre de seis hijos, a los que cuidó durante buena parte de su vida, hasta que cada uno pudo emprender en solitario su propio proyecto de vida.
Con motivo de una fecha tan especial, la residencia Nuestra Señora del Rosario de El Puente, en colaboración con los familiares de Elisa Pedrero Pérez, organizó una entrañable fiesta en la que los asistentes entonaron la canción de "Cumpleaños feliz" y mostraron su cariño y mejores deseos a la centenaria.
Durante la fiesta, los asistentes también compartieron una merienda durante la que degustaron embutido, tortilla de patata, empanadas o refrescos en honor de la homenajeada, que en un día tan especial, disfrutó de la compañía de sus familiares y de todas aquellas personas con las que convive cada día en el centro geriátrico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora
- El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: 'Solo he podido salvar las ovejas
- El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: 'Alimentar a los animales es ahora lo más urgente
- El pueblo de Carbajales de Alba, soliviantado por la subida del 75% del IBI
- Localizan de madrugada, en una huerta y caído en el suelo a un hombre de 86 años desaparecido en Cerezal de Sanabria
- El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: 'Hay gente que se juega la vida