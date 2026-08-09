Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida

La comarca de Sanabria ha sumado una nueva vecina centenaria. Elisa Pedrero Pérez cumplió este sábado 8 de agosto un siglo de vida arropada por familiares, vecinos, usuarios y trabajadores de la residencia Nuestra Señora del Rosario de El Puente de Sanabria, en la que, en la actualidad, recibe la atención y los cuidados que requiere por su avanzada edad.

Elisa Pedrero Pérez nació el 8 de agosto de 1926 en la localidad de Pedrazales. Durante sus primeros años de vida tuvo que sobreponerse al duro golpe de perder a su madre. Se casó en Villarino de Sanabria y fue madre de seis hijos, a los que cuidó durante buena parte de su vida, hasta que cada uno pudo emprender en solitario su propio proyecto de vida.

Con motivo de una fecha tan especial, la residencia Nuestra Señora del Rosario de El Puente, en colaboración con los familiares de Elisa Pedrero Pérez, organizó una entrañable fiesta en la que los asistentes entonaron la canción de "Cumpleaños feliz" y mostraron su cariño y mejores deseos a la centenaria.

Durante la fiesta, los asistentes también compartieron una merienda durante la que degustaron embutido, tortilla de patata, empanadas o refrescos en honor de la homenajeada, que en un día tan especial, disfrutó de la compañía de sus familiares y de todas aquellas personas con las que convive cada día en el centro geriátrico.