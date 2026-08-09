Dos heridos en un accidente de moto en Cernadilla: esto es lo que ha ocurrido

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora, que se ha saldado con dos personas heridas. El suceso ha tenido lugar pasadas las 11 de la mañana de este domingo en Cernadilla, en concreto, en el kilómetro de la autovía A-52 en sentido a Benavente.

Varias llamadas alertaron al servicio de Emergencias 112 de Castilla y León para informar sobre la caída de una motocicleta con dos ocupantes, un hombre y una mujer. Aunque revisten heridas como consecuencia del golpe, ambos se encontraban conscientes en el momento del accidente.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico así como a personal de Emergencias Sanitarias.