Lección de autoprotección ante un incendio forestal: Vecinos de Sotillo y Cobreros aprenden las "claves" para sobrevivir

Definir un punto de encuentro fuera de la zona de peligro por si es necesario evacuar el pueblo, conocer a los vecinos vulnerables, mantener los hidrantes en buen estado, realizar simulacros o identificar viviendas potencialmente más inflamables.

Estos son algunos de los puntos clave del plan de autoprotección comunitario con el que deberían contar los pueblos para actuar con eficacia ante un incendio forestal y que los agentes medioambientales en el Parque Natural Lago de Sanabria, José Miguel López y Jaime Pérez, han expuesto en una charla impartida en Sotillo de Sanabria.

Un total de 44 personas de Sotillo y de la vecina localidad de Cobreros han participado en la charla sobre autoprotección frente a incendios forestales, organizada a petición de la asociación cultural “Los Álamos”, en la que los expertos también explicaron el concepto de interfaz urbano forestal, la regla de las tres zonas de defensa o qué medidas se pueden adoptar si el fuego se aproxima a los pueblos y a las viviendas.

Vivero forestal

Las personas que asistieron a la actividad se mostraron especialmente interesadas por la autoprotección frente a incendios forestales, aunque los dos agentes medioambientales también se refirieron a la legislación medioambiental y explicaron algunas de las especies de flora y fauna más representativas del Parque Natural. Y es que, la presidenta de la asociación, Feli Castaño, había solicitado a los ponentes que la charla fuera impartida en un antiguo vivero forestal que funcionó en el monte público “Las Hormigas” hace más 80 años, con la intención de ponerlo en valor.

Sin embargo, ante los últimos incendios forestales registrados en España y, en especial, el que ha afectado a la comarca de Sayago y al Parque Natural de los Arribes del Duero, los asistentes centraron sus preguntas en la autoprotección para sobrevivir a un incendio forestal.

El objetivo prioritario de la charla era concienciar a los participantes sobre el riesgo real de un incendio forestal y su corresponsabilidad en la protección.

Además, los dos agentes medioambientales detallaron el concepto de interfaz urbano forestal, es decir, la zona de los pueblos en la que las casas “se encuentran” y se mezclan con los bosques y los matorrales, áreas en las que el riesgo de incendio es muy elevado porque las llamas pueden alcanzar a las viviendas con facilidad.

En su alocución, López y Pérez también compartieron con los asistentes “la regla de las tres zonas defensa”. La primera es la “limpieza absoluta” del terreno situado a 15 metros de las casas, mientras que en una distancia de entre 15 y 30 metros es preciso desbrozar, podar árboles y separar sus copas. La tercera regla se basa en reducir la densidad del bosque colindante y el desbroce del matorral, en una distancia de entre 30 y 50 metros de las viviendas.

Por otra parte, los dos agentes medioambientales incidieron en la importancia de que los vecinos “construyan” un plan de autoprotección comunitario, que debe contener diversas medidas. Una de ellas es designar a vecinos que indiquen a los medios de extinción los caminos que pueden utilizar o la ubicación de los hidrantes. Además, el plan debe definir un punto de encuentro fuera de la zona de peligro por si es necesario evacuar a los vecinos y conocer a los más vulnerables por si precisan ayuda ante un posible desalojo.

En el marco de este plan, cada pueblo de mantener los hidrantes en buen estado, conocer los caminos y líneas de defensa naturales, definir un punto de confinamiento incombustible, identificar viviendas potencialmente más inflamables, mantener la carretera de evacuación libre de material o identificar solares dentro del casco urbano que no estén limpios o en ruinas.

Otros consejos

En la charla, los ponentes también compartieron con los vecinos “ideas importantes” que deben tener en cuenta si se registra un incendio, tales como mojar el tejado y las fachadas de sus viviendas, no cerrarlas con llave para facilitar el acceso de los medios de extinción si son alcanzadas por el fuego, tapar rendijas y puertas con toallas húmedas o dejar el coche con las llaves puestas.

Del mismo modo, ante la amenaza de un incendio, las personas que se queden en los pueblos deben conocer la ubicación de los hidrantes y los accesos para vehículos pesados, al margen de que los pueblos deben dotar de ropa adecuada o de equipos de protección individual ignífugos para estos voluntarios.

Por otra parte, durante la charla, los vecinos plantearon a los dos agentes medioambientales diversas consultas que fueron resueltas durante la charla sobre los bulos más extendidos en las redes sociales sobre los incendios y los aprovechamientos forestales permitidos.

Otras dos localidades de la comarca, Villarino de Sanabria y Cobreros han solicitado la celebración de charlas similares ante el creciente interés por la autoprotección frente a los incendios forestales.