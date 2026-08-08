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Unas 700 personas salen a la calle en Ribadelago para denunciar el abandono y reclamar servicios dignos

En torno a 700 personas han participado este sábado en la manifestación celebrada en Ribadelago para reclamar mejores servicios públicos, mayor atención institucional y un trato justo para la localidad.

La marcha, desarrollada bajo el lema “La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago”, ha partido a las 19.30 horas desde La Moral y ha recorrido Ribadelago Viejo hasta concluir en Ribadelago Nuevo.

“La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago”. / Cedida

Vecinos, visitantes y colectivos han vuelto a alzar la voz para denunciar una situación de abandono que se prolonga desde hace años y exigir soluciones a problemas como el estado del camino de La Retuerta, el abastecimiento de agua, la falta de limpieza y mantenimiento, las deficiencias en las comunicaciones y la ausencia de fibra óptica en Ribadelago Viejo.

Unas 700 personas se manifiestan en Ribadelago. / Cedida

La movilización ha contado también con el respaldo de Zamora Decide, que ha mostrado su apoyo a Ribadelago y a los pueblos abandonados de la provincia de Zamora.

La elevada participación ha convertido la protesta en una clara llamada de atención a las administraciones: Ribadelago reclama respeto, servicios dignos y un futuro a la altura de su historia y de sus vecinos. Más información