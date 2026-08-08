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Unas 700 personas salen a la calle en Ribadelago para denunciar el abandono y reclamar servicios dignos

Unas 700 personas salen a la calle en Ribadelago para denunciar el abandono y reclamar servicios dignos

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Unas 700 personas salen a la calle en Ribadelago para denunciar el abandono y reclamar servicios dignos

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Zamora
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En torno a 700 personas han participado este sábado en la manifestación celebrada en Ribadelago para reclamar mejores servicios públicos, mayor atención institucional y un trato justo para la localidad.

La marcha, desarrollada bajo el lema “La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago”, ha partido a las 19.30 horas desde La Moral y ha recorrido Ribadelago Viejo hasta concluir en Ribadelago Nuevo.

“La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago”.

“La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago”. / Cedida

Vecinos, visitantes y colectivos han vuelto a alzar la voz para denunciar una situación de abandono que se prolonga desde hace años y exigir soluciones a problemas como el estado del camino de La Retuerta, el abastecimiento de agua, la falta de limpieza y mantenimiento, las deficiencias en las comunicaciones y la ausencia de fibra óptica en Ribadelago Viejo.

Unas 700 personas se manifiestan en Ribadelago.

Unas 700 personas se manifiestan en Ribadelago. / Cedida

La movilización ha contado también con el respaldo de Zamora Decide, que ha mostrado su apoyo a Ribadelago y a los pueblos abandonados de la provincia de Zamora.

La elevada participación ha convertido la protesta en una clara llamada de atención a las administraciones: Ribadelago reclama respeto, servicios dignos y un futuro a la altura de su historia y de sus vecinos. Más información

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