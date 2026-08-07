Los vecinos de San Martín de Castañeda, hartos: basura desbordada, malos olores y servicios “insuficientes” en pleno agosto

"Esto es insoportable, es una situación del todo insalubre". San Martín de Castañeda recibe cientos de visitantes cada verano, hasta triplicar su población en estas fechas y, como cada agosto, el concepto "vuelta al pueblo" resuena en las calles, donde turistas y lugareños disfrutan de uno de los destinos más codiciados de la provincia de Zamora. Sin embargo, no son solo las calles las que se abarrotan; los contenedores del municipio zamorano de Galende rebosan de basura, y quienes tienen una segunda residencia en esta localidad aseguran que los servicios son "claramente insuficientes. No ven que no tienen recursos", asegura un vecino del pueblo a este diario.

San Martín de Castañeda denuncia basura desbordada, malos olores y servicios “insuficientes” en pleno agosto. / Cedida

"Tenemos plagas de avispas y moscas verdes", especifica uno de los vecinos. "Estamos a viernes y los contenedores siguen sin recogerse desde anoche. Nadie los limpia y están rotos", explica a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La situación ha provocado el malestar de varios residentes, quienes aseguran que los contenedores "despiden un olor insoportable" y que el único que se encarga de limpiarlos es el dueño del restaurante de San Martín de Castañeda "por tener un mínimo de higiene".

La frecuencia de la recogida de basuras constituye otro de los motivos de queja: "No se con seguridad cada cuánto vienen. Nos dicen que lo hacen dos días a la semana. El último día vinieron a recogerla a las cuatro de la mañana para alegría de los que vivimos aquí", dice uno de los vecinos irónicamente.

Los residentes desconocen si el Ayuntamiento de Galende se encuentra al corriente de sus obligaciones con el consorcio encargado del servicio de residuos, pero consideran que, independientemente de las causas, la situación actual resulta "insalubre".

"No tienen recursos"

A las críticas por la basura se suman las relativas al estado de las infraestructuras. Los vecinos denuncian el deterioro de la carretera que conduce a la Laguna de los Peces, así como aceras hundidas que atribuyen al uso reiterado de estas zonas como aparcamiento por parte de turismos y vehículos de reparto: "Tenemos dos agujeros en la carretera señalados con conos. A veces sale agua del riego de los huertos como si fuera un río", advierten.

Apoyo a las protestas de Ribadelago

El malestar coincide con la convocatoria de una manifestación prevista para este sábado 8 de agosto en Ribadelago. Vecinos de San Martín de Castañeda aseguran compartir buena parte de las reivindicaciones planteadas y consideran que la calidad de los servicios que reciben las localidades de la zona es "ínfima".

El acto de protesta se desarrollará bajo el lema "La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago". Partirá a las 19.30 horas desde La Moral, seguirá por Ribadelago Viejo y concluirá en Ribadelago Nuevo. La pretensión de los organizadores es trasladar un "mensaje firme, sereno y constructivo a las administraciones públicas", así como hacer una "llamada a la responsabilidad institucional" para garantizar unos servicios públicos dignos y la protección de un patrimonio que forma parte de la memoria colectiva.