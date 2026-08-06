Dos personas mayores resultan heridas tras chocar un turismo y un camión en Asturianos

Dos personas mayores, un hombre y una mujer, han resultado heridas en una colisión entre un turismo y un camión registrada en el punto kilométrico 69 de la carretera N-525, a la altura de Asturianos, en la provincia de Zamora.

El aviso del accidente se recibió a las 10.01 horas. Tras conocer el suceso, se movilizó a efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl para atender a los heridos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.