Accidente en Sanabria
Dos personas mayores resultan heridas tras chocar un turismo y un camión en Asturianos
Las circunstancias del accidente de tráfico en la N-525 aún no han sido esclarecidas por las autoridades
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A.B.G.
Zamora
Dos personas mayores, un hombre y una mujer, han resultado heridas en una colisión entre un turismo y un camión registrada en el punto kilométrico 69 de la carretera N-525, a la altura de Asturianos, en la provincia de Zamora.
El aviso del accidente se recibió a las 10.01 horas. Tras conocer el suceso, se movilizó a efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl para atender a los heridos.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de las víctimas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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