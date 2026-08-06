Montserrat Sastre, presidenta de Adisac-La Voz: "Es labor de todos el creernos que el mundo rural tiene muchas posibilidades”

El Grupo de Acción Local Adisac-La Voz es una entidad sin ánimo de lucro que integra a entidades públicas, asociaciones, empresas y profesionales interesados en el desarrollo comarcal, la creación y el sostenimiento del empleo y el fomento de inversiones. Monserrat Sastre preside el grupo que, en la actualidad, gestiona la iniciativa comunitaria Leader 2023-2027 y la Red PAME de apoyo al emprendimiento de la mujer rural.

¿Qué papel tiene la mujer en la comarca?

Para mí tiene una función muy importante porque es esencial que las mujeres estén en el mundo rural para que pueda seguir sobreviviendo.

¿Ha faltado el reconocimiento a ese trabajo de las mujeres?

Creo que en los pueblos sí se reconoce pero, a lo mejor, desde las instituciones no se reconoce tanto. Las mujeres somos muy emprendedoras y vamos a ser un motor fundamental para el futuro de los pueblos. Además hay mucha gente joven que se está quedando en la zona rural. Creo que va a haber mucho emprendimiento de la mujer.

Emprendimiento pasa por sector primario y también por sector servicios.

Sí. A parte de las emprendedoras, en estos sectores estamos en una zona súper envejecida y el tema del cuidado y la asistencia de los mayores es esencial. Por desgracia, las personas que más hacen ese trabajo de cuidados son mujeres. En el mundo rural vamos a estar muy mal, hay un déficit de personas que se dediquen continuamente a estas labores. Se está necesitando gente para trabajar en este sector y, por desgracia, el Convenio Sociosanitario está muy mal pagado. Cuesta mucho encontrar gente, y más aún gente buena y profesional. No es un problema solo del mundo rural, es un trabajo esencial.

El grupo de acción local Adisac-LaVoz a lo largo de estos años ha ido completando programas de desarrollo y etapas. ¿Cuál es el resumen de ese proceso?

En estos momentos el grupo tiene comprometido todo el presupuesto. No existe partida presupuestaria para seguir emprendiendo y tenemos proyectos en espera. El grupo ha ido avanzando porque cuando yo empecé hace casi 15 años Adisac no tenía una buena imagen, la gente no sabía qué era. Ahora mismo todo el mundo acude a Adisac cuando quiere hacer alguna cosa, poner en marcha algún proyecto. Tanto el año pasado como en este, con la Red PAME de apoyo a la mujer rural, ha habido ahí otro sector que ha sido muy importante para el desarrollo de la comarca. Mucha gente se ha interesado por los proyectos.

¿Habrá continuidad de los programas financiados de la Unión Europea?

No sabemos nada seguro, pero se supone que sí. Ha habido muchos proyectos de mantenimiento de empresas, aparte de los nuevos. Ha sido algo esencial para seguir haciendo las labores en los pueblos. Mucha gente, a lo mejor, no se habría animado a seguir o no se habría animado a emprender si no hubiese tenido esa ayuda, ya fuera grande o pequeña.

Montserrat Sastre, presidenta de Adisac-La Voz / Araceli Saavedra

¿Los jóvenes también tienen interés en emprender en el medio rural?

Creo que cada vez más. La gente joven tiene otra percepción del medio rural. En mi época nos educaron en el “vete de aquí, que aquí no hay nada que hacer". Y creo que es lo contrario, a nuestros jóvenes hay que educarlos en que aquí hay muchas cosas que hacer y muchas cosas en las que emprender, que pueden vivir perfectamente en el medio rural. Es labor de todos creernos que el mundo rural tiene muchas posibilidades. El pueblo es fundamental.

¿El papel de las administraciones ha sido importante para los grupos de acción local?

Sí, sí. Los ayuntamientos en el grupo de acción local todos son socios, todos participan dentro de la asociación. Recibimos subvenciones de la Diputación y también aportaciones de la Junta. Dentro de lo que necesitamos ahí están ayudando. A lo mejor los grupos de acción local tendríamos que tener mayor capacidad de hacer cosas y no solamente gestionar unos programas Leader. Como aglutinamos asociaciones, ayuntamientos y empresas, tendríamos que tener una mayor visibilidad a nivel administrativo y ser un vehículo intermediario.

¿Cómo es la cooperación con otros grupos?

Siempre ha habido buen entendimiento. Ahora mismo estamos pendientes de un proyecto con Portugal. Casi siempre que nos ofrecen algún proyecto de cooperación participamos, a no ser que se nos vaya de presupuesto. Siempre que tenemos dinero y es posible solemos participar. El proyecto Wolf, por ejemplo, fue famosísimo; y alguna cooperación con la Raya.

¿Qué es necesario mejorar en la financiación de los proyectos?

A la hora de repartir fondos deberían tener en cuenta la zona a la que van, los proyectos que hay y los que quedan siempre en espera, los grupos que realmente agotan sus fondos y se los dan a las empresas y los grupos que dedican un poco más a otras cosas. La gente te pregunta y le dices que no hay dinero, y muchas veces ya no lo presentan y se espera al siguiente. En este programa no puedes tener una lista de espera e ir tirando según lo hayan presentado. Si mañana llegan 500.000 euros o 10.000, entra el proyecto que más puntos tiene, y eso no le gusta a la gente.