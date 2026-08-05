El PSOE de Zamora reclama la modernización integral de la carretera a la Laguna de los Peces

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar a la Junta la modernización integral de la carretera ZA-103, la vía que comunica la ZA-104 con San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, uno de los principales accesos al Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. La iniciativa plantea recuperar y actualizar una actuación ya prevista en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020, que contemplaba una inversión de 2,63 millones de euros sobre un tramo de 10,5 kilómetros y que nunca llegó a ejecutarse.

Los procuradores socialistas consideran que el estado actual de la carretera presenta "importantes deficiencias de seguridad y funcionalidad, agravadas por el elevado volumen de tráfico que soporta durante gran parte del año y por la creciente presencia de ciclistas, senderistas y visitantes que acceden a uno de los principales recursos turísticos de la provincia".

La iniciativa plantea una actuación integral que incluya el ensanche de la plataforma en los tramos técnicamente viables, la mejora del firme, la renovación de la señalización, la incorporación de medidas específicas para proteger a peatones, ciclistas y motoristas, la mejora de la vialidad invernal y la creación de nuevos miradores paisajísticos con espacios seguros de estacionamiento e información interpretativa sobre el patrimonio natural y cultural de la zona.

Además, la PNL solicita la elaboración de un estudio técnico integral sobre el estado de la carretera y la actualización de la inversión inicialmente prevista, incorporando el incremento de costes producido en los últimos años y un calendario concreto para la redacción del proyecto, su licitación y la ejecución de las obras.

El procurador socialista Iñaki Gómez ha destacado que esta actuación "no puede seguir esperando después de tantos años de promesas incumplidas, la ZA-103 es mucho más que una carretera. Es la puerta de entrada a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Castilla y León y miles de personas la utilizan cada año. No podemos conformarnos con pequeñas reparaciones cuando lo que necesita es una modernización integral."

Gómez ha subrayado que mejorar esta infraestructura supone invertir en seguridad, turismo y desarrollo rural, "Sanabria merece unas infraestructuras acordes con la importancia del Lago de Sanabria y de todo su Parque Natural. Esta actuación beneficiará a los vecinos, mejorará la seguridad vial y reforzará uno de los principales motores económicos de la comarca."

Asimismo, el procurador socialista ha recordado que la Junta ya contempló esta actuación hace casi veinte años sin llegar a ejecutarla, “no pedimos nada nuevo. Pedimos que la Junta cumpla con un compromiso que ella misma adquirió y que actualice ese proyecto para adaptarlo a las necesidades actuales. No podemos permitir que otra infraestructura estratégica siga acumulando años de abandono."