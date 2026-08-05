Ketty Garat presenta su libro "Todos los hombres de Sánchez" en Ilanes de Sanabria

La biblioteca de Ilanes de Sanabria acogerá la presentación de "Todos los hombres de Sánchez" de Ketty Garat. El libro es un repaso por la investigación que la periodista realizó desde que en noviembre de 2021 escribiera un artículo sobre la salida del gobierno de José Luis Ábalos. Tras la publicación, el ex ministro la querelló a principios de 2022.

Garat, hija del ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada Española, Manuel Garat Caramé, es una periodista política y de investigación que se ha especializado en política nacional. La escritora mantiene una relación muy estrecha con la provincia debido a sus raíces sanabresas. Quizás motivada por su papel en el cese de José Luis Ábalos, la periodista gallega ha seguido investigando sobre el entorno y los entramados personales y políticos del Gobierno y, concretamente, del presidente. Sus pesquisas las refleja en el libro que presentará el próximo 10 de agosto en la biblioteca de Ilanes, acompañada por Bárbara Ruiz y Óscar Somoza.

Cartel de presentación del libro "Todos los hombres de Sánchez" / Cedida

Bárbara Ruiz también es periodista en Telemadrid y residente itinerante en Sanabria. En ocasiones ha participado en asuntos de interés local y provincial, como las movilizaciones para la recuperación de las frecuencias de tren en Sanabria.

Por su parte, Óscar Somoza es un empresario y abogado sanabres que fue presidente de la Asociación de hosteleros durante 36 años. Es licenciado en derecho, aunque compagina su labor empresarial con la asesoría fiscal y la abogacía.

El próximo 10 de agosto, a las 20.30 horas de la tarde, los tres debatirán en la biblioteca de Ilanes de Sanabria (plaza de Jesús Vilasante), en un evento abierto al que podrán asistir aquellos que estén interesados, ya que la entrada será libre hasta completar aforo.