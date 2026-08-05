José Manuel Chimeno, diputado provincial del PSOE en Sanabria: “Frenar la despoblación pasa por adoptar medidas a nivel local”

José Manuel Chimeno ha desempeñado todos los cargos de la política municipal: concejal, alcalde y diputado provincial por la comarca de Sanabria. Un problema acuciante en la zona es la despoblación que avanza en los municipios más pequeños. Considera que la adopción de medidas institucionales directas sobre el territorio es necesaria para evitar que la gente se vaya. Dice que dos ámbitos son claves: la sanidad y la educación.

¿Qué futuro tiene esta comarca desde su punto de vista?

Tiene todo el potencial para tener un gran futuro. A la larga, el eje Puebla-El Lago tiene todo el tirón que pueda tener pero, sin embargo, la despoblación está llegando. En los inviernos aquí lo vamos notando, se cierran los bares de los pueblos, se cierra la tienda, se cierra todo. Al final nos quedamos cuatro y esos cuatro terminan por irse, si no hay gente no te quedas en tu pueblo. Es lamentable. A mí me duele un montón, ya soy mayor y he llegado a donde he llegado.

¿Y cuáles son las medidas que hay que adoptar?

Creo que frenar la despoblación pasa por adoptar medidas institucionales a nivel local. Se hablaba de que con el teletrabajo los pueblos se iban a llenar e iban a tener posibilidades. Pues no, se quedan cuatro y al resto al final también tienen que hacer el trabajo presencial. Es complicado. Pienso que desde las propias instituciones hay que estudiar las capacidades y la oferta. Si nos quitan cuatro o cinco médicos del centro de salud, si nos quitan maestros y profesores y la educación baja, todo eso se va notando.

¿En lugar de recortar hay que reforzar?

Hay que reforzar totalmente. Uno de los motivos por el que la gente se va es que estamos olvidándonos de cosas vitales. El tren ha sido fundamental y yo he estado en todas las manifestaciones menos en una. El objetivo del tren nos ha venido muy bien para los que estamos aquí porque podemos avanzar media hora, llegamos antes. Pero hay que luchar por otras cosas y sobre todo por la sanidad, que es fundamental.

José Manuel Chimeno, diputado provincial del PSOE en Sanabria / Araceli Saavedra

Si tenemos una población mayor lo lógico es que haya servicios específicos como geriatría.

Por ejemplo, servicio de geriatría y una atención mucho más adecuada. Antes el médico venía los lunes y los jueves y la gente estaba allí a la espera. Ahora, con la cita previa, el médico llega... o no. porque sale de guardia y tiene que descansar, tiene que ir a cubrir otra consulta o tiene que hacer una visita domiciliaria. El tema de la sanidad es fundamental para la gente mayor. Además, ahora, hay otro problema y es que vamos a tener 300 o 400 personas más. Les dices que para que las cosas funcionen hay que tener ingresos y medios. Pero su contestación es que el médico lo tienen en Madrid y no se empadronan.

El turismo sigue siendo una actividad fundamental para la zona.

Es una actividad que se está enfocando de forma muy puntual. Estos días me decía un empresario de El Puente que han tenido una semana muy mala de trabajo, de gente que se mueve de un sitio a otro. Vas viendo cómo cambia la sociedad. Abres las redes sociales y la gente organiza fiesta en todos los lados. No se enfoca todo en un lugar sino que se desglosa en todos los sitios.

En infraestructuras, ¿qué cree que le falta a la comarca?

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Aquí tenemos campings que están parados y son infraestructuras importantes para la zona. En esta zona no se puede hacer un “glamping”, un camping solo para ricos, aquí tiene que poder acampar todo el mundo, el que viene en caravana, el que viene con tienda de campaña y el que viene que con una camper.