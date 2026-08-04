San Juan de la Cuesta se protege de los incendios: Vecinos recogen más de 100 colillas, botellas y otros residuos

Más de 100 colillas, medicamentos, sacos de pienso, cuerdas, latas o botellas de bebidas. Estos son algunos de los residuos que este martes han retirado vecinos de San Juan de la Cuesta y miembros de la asociación Criosanabria durante una acción de limpieza y de prevención de incendios que se enmarca en el Proyecto Libera.

La iniciativa se ha prolongado alrededor de tres horas, en las que los participantes han llenado de residuos nueve bolsas grandes de basura. En concreto, han recogido una rueda, lámparas, medicamentos, sacos de pienso, cuerdas, cucharas, vasos o flores de plástico, aunque los más numerosos han sido latas y botellas de bebidas.

Vecinas retiran residuos en el entorno de la carretera de acceso al pueblo. / Cedida

Del mismo modo, se han recogido más de 100 colillas de cigarrillos que pueden ser el origen de los incendios forestales en parajes naturales. De hecho, colillas mal apagadas están relacionadas con más del 8% de los incendios forestales de España en los que se han concretado las causas.

La totalidad de los residuos recogidos durante la actividad no se han podido depositar en contenedores de reciclaje, ya que el pueblo no dispone de estos recipientes, a pesar de que su población se incrementa notablemente en determinadas épocas del año o que recibe visitantes interesados en descubrir sus encantos, tales como el castaño "El Margón", el mirador de Peña Surrapia, la ruta del "Cervantes Sanabrés" o el "Corralón", entre otros.

Con esta iniciativa, los participantes han logrado retirar material combustible en parajes naturales de un pueblo concienciado con la necesidad de prevenir incendios.

En este sentido, los organizadores de la iniciativa han recordado que en la parte baja de San Juan de la Cuesta existen bosques maduros y prados con vacas que actuarían de cortafuegos ante un posible incendio, pero en otras del pueblo los robos jóvenes precisan un clareado para llegar a ser maduros y zonas de monte bajo que precisan también una intervención para prevenir incendios.

Vecinos intercambian impresiones tras recoger los residuos en el pueblo. / Cedida

En definitiva, reclaman que el "paisaje mosaico" que ya existe en la parte baja del pueblo se habilite en otras zonas. Además, San Juan de la Cuesta está elaborando un plan de autoprotección contra posibles incendios forestales, que será rematado en breve y con el que pretende preservar la seguridad de sus vecinos, de sus bienes y de sus parajes naturales.