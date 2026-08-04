Puebla de Sanabria acoge la primera edición de "El Arriero"

Puebla de Sanabria celebra el próximo sábado y domingo, 7 y 8 de agosto, la primera edición de ‘El Arriero’, un encuentro de creación artística contemporánea de Castilla y León que transformará en “un gran museo al aire libre” las calles, plazas, portales, fachadas y balcones de la villa.

“La iniciativa pretende fundir pasado y presente mediante el arte, fomentando la convivencia de los artistas con el público y ofreciendo una propuesta cultural diferenciada para el mundo rural”, señalaron fuentes de la organización.

El centro histórico de la localidad acogerá varias instalaciones de artistas procedentes de toda Castilla y León, quienes exhibirán sus obras pictóricas, escultóricas y fotográficas, además de poner a la venta parte de sus creaciones en un mercado habilitado en las inmediaciones del Castillo.

Creación en directo

El encuentro ofrece, como “uno de los principales atractivos”, la creación artística en directo en la Plaza Mayor, donde cuatro artistas trabajarán ante el público, “permitiendo a los asistentes ser testigos” del proceso creativo.

Asimismo, habrá talleres intergeneracionales enfocados a crear, bailar, coser y compartir tiempo y espacio con los participantes.

La oferta cultural se completará con actuaciones musicales en la plaza del Castillo. El viernes, 7 de agosto, la jornada estará amenizada por sesiones de DJ y el sábado, 8, actuarán artistas que aúnan la tradición y el folclore con sonidos modernos, como Cristina Len y Lemus.

El I Encuentro ‘El Arriero’ cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y de la Diputación de Zamora y con la colaboración de Caja Rural de Zamora.