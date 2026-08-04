Localizan de madrugada, en una huerta y caído en el suelo a un hombre de 86 años desaparecido en Cerezal de Sanabria

La Guardia Civil ha localizado a un hombre de 86 años que había desaparecido de su domicilio en la localidad zamorana de Cerezal de Sanabria después de que sus familiares alertaran de que no se encontraba en casa desde la tarde anterior. El aviso se recibió pasada la medianoche en el cuartel de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria.

La llamada comunicaba la desaparición del vecino, que faltaba de su domicilio desde aproximadamente las 18.30 horas de esa misma tarde.

Tras recibir la alerta, se activó de forma inmediata un dispositivo de búsqueda, al que se fueron incorporando distintas unidades y especialidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora en función de las necesidades del operativo.

La localización se produjo sobre las 00.45 horas, cuando una patrulla del dispositivo perteneciente al Puesto de Lubián, junto con familiares del desaparecido, revisaba varias propiedades del hombre. Fue entonces cuando lo encontraron en una huerta de su propiedad, caído en el suelo.

Dispositivo de búsqueda del hombre. / Guardia Civil de Zamora

Tras su localización, solicitaron los servicios sanitarios para su valoración y atención. El equipo médico que lo asistió realizó una primera exploración y decidió trasladarlo al centro médico de Mombuey. Una vez examinado por el médico de guardia, y debido a su estado de salud, se ordenó su traslado posterior al Hospital de Benavente.

Plan de Seguridad: activo desde 2010 contra mitos

El Plan Mayor Seguridad, activo desde 2010, es una iniciativa del Ministerio del Interior diseñada para proteger a las personas de edad avanzada mediante la prevención de delitos y la mejora de su seguridad ciudadana. El protocolo incluye medidas específicas ante la desaparición de personas mayores integradas con guías oficiales, herramientas tecnológicas y protocolos de los cuerpos de seguridad.

El Mensaje Clave: "El Tiempo es Vida" Desmentir el mito de las 24 horas: el retraso en la denuncia es el factor de mayor riesgo, ya que la policía activa la búsqueda desde el primer minuto. Vulnerabilidad extrema: las primeras horas son críticas debido al riesgo como la deshidratación, hipotermia, accidentes o desorientación por demencia, etc. Denuncia inmediata: ante la menor sospecha de extravío, se debe llamar de manera inmediata para comunicar la situación. Activación de AlertCops: configurar previamente la función "Guardián" en el móvil del cuidador y del mayor para que las fuerzas de seguridad accedan a la última posición GPS en caso de alerta. Tecnología asistencial: implementar pulseras QR, relojes con geolocalización o plantillas con chip inteligente que envíen alertas de salida de zona segura.

Para lograr una concienciación efectiva y movilizar al entorno en la respuesta ante la desaparición de una persona mayor, la estrategia debe centrarse en eliminar mitos peligrosos y estructurar una red de apoyo comunitario inmediato.