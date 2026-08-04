Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergenciaUn ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de ZamoraEclipses: de presagios del fin del mundo a objeto de estudio científico en ZamoraUn espectáculo de drones, plato fuerte de la programación especial por el eclipse solar en ZamoraLa guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos La guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos
instagramlinkedin

Turismo

El deporte de aventura gana fuerza en Sanabria

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino amplía las posibilidades del ecoturismo y del patrimonio en todas las épocas del año

Arriba, puente tibetano de Porto. A la izquierda, varias personas observando diferentes paneles turísticos de información. | ARACELI SAAVEDRA

Arriba, puente tibetano de Porto. A la izquierda, varias personas observando diferentes paneles turísticos de información. | ARACELI SAAVEDRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Araceli Saavedra

La oferta para el turismo en la comarca se abre a nuevos modelos que optan por la historia, pero también por la diversidad de paisaje, con el desarrollo de proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Comarca de Sanabria. Diputación y ayuntamientos han puesto en marcha esta iniciativa de transformación del modelo turístico, pasando del sol y la playa en verano a una propuesta que impulsa la desestabilización con ecoturismo, turismo activo de aventura y turismo cultural.

La arquitectura popular de granito y pizarra de los pueblos, sus construcciones de gran valor etnográfico como hornos y molinos en Hermisende, San Ciprián y Barjacoba; y capítulos de la historia con la riqueza de la cultura castreña, páginas que escribieron el futuro de un reinado con ese célebre encuentro en Remesal de Felipe el Hermoso y Fernando el Católico; o el batallón suizo asentado en Puebla en la invasión napoleónica y la resistencia desde el Fuerte de Puebla han ganado fuerza en la actualidad.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

El modelo incluye la renovación de los puntos de información, como la oficina de turismo de Sampil en el municipio de Robleda Cervantes; y también fomentan el valor del paisaje desde los miradores más privilegiados de la comarca como Peña Surrapia en San Juan de la Cuesta en vías de señalización, Penedo do Corvo y Castelo das Falgueiras en Hermisende o las lagunas de Barjacoba, ejemplo de paisaje de origen glaciar.

El turismo activo acerca a los aventureros a las gargantas, cursos de agua y paredes de roca de la Alta Sanabria y a los embalses de la Carballeda.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

Para reponer fuerzas, nada mejor que embarcarse en una ruta gastronómica donde degustar los platos más tradicionales: habones, caldo de berzas y carne de la raza autóctona alistano-sanabresa.

Las vías verdes de cicloturismo y para caminantes y senderistas son una propuesta para conocer el entorno entre Puebla y Ribadelago con bicicletas eléctricas, el embalse de San Sebastián de Porto y el Camino de Santiago entre Requejo y Lubián o la recuperación del tramo del Camino Mozárabe Portugués entre Hermisende y Lubián.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

La pasarela sobre el río Tuela que amplía la ruta del Castro de As Muradellas de Lubián y el puente tibetano en Porto sobre el río Bibey han sido dos de las actuaciones más novedosas del proyecto de sostenibilidad turística que suspenden al aventurero directamente sobre el vértigo del paisaje. En la villa portexa la aventura sube unos cuantos peldaños con la vía ferrata, solo apta para los más preparados.

Experimentar el descenso de aguas bravas es otra de las propuestas para impulsar disciplinas de piragüismo y rafting e incluso barranquismo, ya que desde hace años se desarrolla este modelo de turismo aventura en un tramo de 800 metros de aguas bravas en el río Tuela.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

La musealización del Bien de Interés Cultural del Fuerte de San Carlos en Puebla completa la recuperación de muros y estructuras además de la protección del foso y del baluarte de los efectos climáticos.

Noticias relacionadas

Toda la información de las rutas sigue el modelo de cartelería tradicional e incorpora la información digitalizada y señalizada mediante códigos QR que actualiza la información en tiempo real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  3. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  4. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  5. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  6. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  7. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  8. El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol

El deporte de aventura gana fuerza en Sanabria

El Ayuntamiento ratifica en pleno la adjudicación del camping Isla de Puebla, que abrirá sus puertas en breve

El Ayuntamiento ratifica en pleno la adjudicación del camping Isla de Puebla, que abrirá sus puertas en breve

Programación completa de las actividades especiales con motivo del eclipse en Porto

Programación completa de las actividades especiales con motivo del eclipse en Porto

Ribadelago alza la voz para exigir a las administraciones un "futuro digno" tras la tragedia de 1959 y mejores servicios públicos

Ribadelago alza la voz para exigir a las administraciones un "futuro digno" tras la tragedia de 1959 y mejores servicios públicos

Trail: Santiago Mezquita acarició la victoria en el Cerdirock, en Sanabria

Blas García, el abad que reposa en el Monasterio de San Martín de Castañeda

Blas García, el abad que reposa en el Monasterio de San Martín de Castañeda

¿Qué nota le dan los visitantes al Lago de Sanabria?

¿Qué nota le dan los visitantes al Lago de Sanabria?

La Opinión de Sanabria ya está en Facebook: síguenos para no perderte nada de la comarca

La Opinión de Sanabria ya está en Facebook: síguenos para no perderte nada de la comarca
Tracking Pixel Contents