El deporte de aventura gana fuerza en Sanabria

La oferta para el turismo en la comarca se abre a nuevos modelos que optan por la historia, pero también por la diversidad de paisaje, con el desarrollo de proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Comarca de Sanabria. Diputación y ayuntamientos han puesto en marcha esta iniciativa de transformación del modelo turístico, pasando del sol y la playa en verano a una propuesta que impulsa la desestabilización con ecoturismo, turismo activo de aventura y turismo cultural.

La arquitectura popular de granito y pizarra de los pueblos, sus construcciones de gran valor etnográfico como hornos y molinos en Hermisende, San Ciprián y Barjacoba; y capítulos de la historia con la riqueza de la cultura castreña, páginas que escribieron el futuro de un reinado con ese célebre encuentro en Remesal de Felipe el Hermoso y Fernando el Católico; o el batallón suizo asentado en Puebla en la invasión napoleónica y la resistencia desde el Fuerte de Puebla han ganado fuerza en la actualidad.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

El modelo incluye la renovación de los puntos de información, como la oficina de turismo de Sampil en el municipio de Robleda Cervantes; y también fomentan el valor del paisaje desde los miradores más privilegiados de la comarca como Peña Surrapia en San Juan de la Cuesta en vías de señalización, Penedo do Corvo y Castelo das Falgueiras en Hermisende o las lagunas de Barjacoba, ejemplo de paisaje de origen glaciar.

El turismo activo acerca a los aventureros a las gargantas, cursos de agua y paredes de roca de la Alta Sanabria y a los embalses de la Carballeda.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

Para reponer fuerzas, nada mejor que embarcarse en una ruta gastronómica donde degustar los platos más tradicionales: habones, caldo de berzas y carne de la raza autóctona alistano-sanabresa.

Las vías verdes de cicloturismo y para caminantes y senderistas son una propuesta para conocer el entorno entre Puebla y Ribadelago con bicicletas eléctricas, el embalse de San Sebastián de Porto y el Camino de Santiago entre Requejo y Lubián o la recuperación del tramo del Camino Mozárabe Portugués entre Hermisende y Lubián.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

La pasarela sobre el río Tuela que amplía la ruta del Castro de As Muradellas de Lubián y el puente tibetano en Porto sobre el río Bibey han sido dos de las actuaciones más novedosas del proyecto de sostenibilidad turística que suspenden al aventurero directamente sobre el vértigo del paisaje. En la villa portexa la aventura sube unos cuantos peldaños con la vía ferrata, solo apta para los más preparados.

Experimentar el descenso de aguas bravas es otra de las propuestas para impulsar disciplinas de piragüismo y rafting e incluso barranquismo, ya que desde hace años se desarrolla este modelo de turismo aventura en un tramo de 800 metros de aguas bravas en el río Tuela.

Rutas y deporte de aventura, atractivos para el turismo

La musealización del Bien de Interés Cultural del Fuerte de San Carlos en Puebla completa la recuperación de muros y estructuras además de la protección del foso y del baluarte de los efectos climáticos.

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Toda la información de las rutas sigue el modelo de cartelería tradicional e incorpora la información digitalizada y señalizada mediante códigos QR que actualiza la información en tiempo real.