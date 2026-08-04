Denuncian trabajos de extracción de madera autorizados por la Junta en pinares de La Carballeda durante una "alerta" por incendios forestales

Zamora Viva ha denunciado públicamente que a finales de julio, cuando se decretó la situación de alerta por el riesgo de incendios forestales, se llevaron a cabo trabajos de extracción de madera con maquinaria pesada en los pinares de Perilla, enclavados en la comarca de La Carballeda, intervención autorizada por la Junta.

Varios vecinos de localidades próximas a los pinares, según ha confirmado el colectivo, comprobaron que se estaban ejecutando estos trabajos, por lo que procedieron a advertir a Emergencias 112 de Castilla y León, así como al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, que comunicó a los alertantes que la extracción de madera con maquinaria pesada había sido permitida.

El riesgo de incendios forestales derivado de esta actuación con maquinaria forestal ha generado malestar entre muchos habitantes de la zona que advirtieron a Zamora Viva, colectivo que ya ha solicitado información a la Junta. Además, el colectivo se pregunta si, al margen de solicitar la autorización pertinente para llevar a cabo estas actuaciones forestales, estos trabajos son compatibles con la situación excepcional de Castilla y León, comunidad en la que en las últimas semanas se han registrado graves incendios forestales con devastadoras consecuencias.

De hecho, asegura que es "difícil comprender" como la propia Junta permite el uso de maquinaria forestal en un pinar cuando establece restricciones para agricultores, excursionistas y para la ciudadanía en general y, más aún, cuando Castilla y León se encuentra en una situación crítica, con diferentes incendios de gran envergadura y gravedad y con un elevado número de medios de extinción trabajando sin descanso para combatirlos.

Protección del territorio

"La ciudadanía espera coherencia de quienes tienen la responsabilidad de proteger el territorio. No parece razonable que una misma Administración movilice importantes recursos humanos y económicos para extinguir incendios forestales mientras mantiene autorizaciones para actividades en unas condiciones meteorológicas de alto riesgo de incendio en un entorno altamente inflamable como estos pinares de Perilla", cuestiona Zamora Viva

Además, considera necesario insistir en que los trabajos forestales autorizados por la Junta "chocan con la prohibición del uso de maquinaria en el monte y vulneran la franja de 400 metros que lo circunda para diferentes fines cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas; el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en el monte o el de skidders, procesadoras y desbrozadoras, en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 12.00 y las 20.00 horas".

Por los motivos expuestos, Zamora Viva solicita a la Junta que reconsidere este tipo de autorizaciones cuando concurran situaciones de riesgo extremo y que explique públicamente qué criterios se han seguido para permitir estos trabajos en plena alerta. "La protección de nuestros pueblos, de nuestros bosques y de quienes trabajan para defenderlos debe ser siempre la máxima prioridad", subraya el colectivo.