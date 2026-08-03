Programación completa de las actividades especiales con motivo del eclipse en Porto

Sanabria vivirá este 12 de agosto un momento clave para el que Porto se preparará con casi una semana de antelación. El viernes 7 de agosto se celebrarán en el pueblo a modo de preparación multitud de actividades entre las 10.00 horas y las 21.00 horas.

Un día de aprendizajes

Las celebraciones comenzarán a primera hora de la mañana con la instalación del planetario móvil 'Un apasionante viaje por el cosmos', de la Fundación Starlight, que se extenderá hasta el mediodía.

A las 17.00 horas está prevista la charla previa al eclipse, en la que se explicará a los asistentes cómo prepararse de cara al visionado, 'Todo lo que tienes que saber del eclipse'.

Una hora más tarde culminará la jornada con el reparto de las gafas de sol homologadas.

Para asistir a todas estas actividades es necesario inscribirse, poniéndose en contacto con la Oficina de Turismo de Porto, que gestiona las inscripciones.

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