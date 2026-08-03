Programación completa de las actividades especiales con motivo del eclipse en Porto

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Gaby Marcos

Sanabria vivirá este 12 de agosto un momento clave para el que Porto se preparará con casi una semana de antelación. El viernes 7 de agosto se celebrarán en el pueblo a modo de preparación multitud de actividades entre las 10.00 horas y las 21.00 horas.

Un día de aprendizajes

Las celebraciones comenzarán a primera hora de la mañana con la instalación del planetario móvil 'Un apasionante viaje por el cosmos', de la Fundación Starlight, que se extenderá hasta el mediodía.

A las 17.00 horas está prevista la charla previa al eclipse, en la que se explicará a los asistentes cómo prepararse de cara al visionado, 'Todo lo que tienes que saber del eclipse'.

Una hora más tarde culminará la jornada con el reparto de las gafas de sol homologadas.

Para asistir a todas estas actividades es necesario inscribirse, poniéndose en contacto con la Oficina de Turismo de Porto, que gestiona las inscripciones.

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Donde ver el eclipse

Porto es uno de los lugares más destacados para la visualización del eclipse, pero no el único en el que se podrá realizar el visionado en toda la provincia. Este es el ranking preliminar de lugares en los que vivir este evento:

1. Lago de Sanabria.

2. Sierra de la Culebra

3. Lagunas de Villafáfila

4. Fermoselle y los Arribes del Duero

5. Benavente

6. Tábara

7. Puebla de Sanabria

8. Toro

9. Alcañices

10. Camarzana de Tera

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