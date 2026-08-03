¿Qué nota le dan los visitantes al Lago de Sanabria?

Las playas del Lago de Sanabria, Viquiella, Costa Llagu, Folgoso y Los Arenales; se preparan para un mes de agosto de máxima afluencia. En el último quinquenio han pasado por el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto casi 3,5 millones de visitantes, una media que ronda los 700.000 visitantes anuales. Son las playas y el entorno natural de mayor número visitantes de Zamora y el segundo de Castilla y León por detrás del Parque Nacional de Picos de Europa, que registra una media cercana a 1,6 millones de visitantes.

Playa Lago de Sanabria / Araceli Saavedra

La afluencia a la región sanabresa descendió en 2025 a causa del incendio de Porto, que afectó a 14.423 hectáreas, 13.350 dentro del Parque; y que cortó el flujo de visitantes en un periodo clave. En 2026 las expectativas del sector servicios apuntan a una recuperación de cifras.

En esa recuperación hay familias y nombres propios que vienen de las comarcas más cercanas, pero también de otros países como Portugal, Brasil o incluso Cabo Verde, que forman una comunidad importante en la ciudad lusa de Braganza.

Silvia Esteves es una de las visitantes portuguesas de Braganza pero residente en París, donde hay una gran comunidad lusoportuguesa. Toda la familia, el matrimonio, sus hijas, su hermano y su primo, pasan la jornada en la Playa Viquiella. Visita con frecuencia el parque cuando viene de vacaciones a su ciudad natal. Disfruta "de la playa en familia". El trayecto desde su ciudad es relativamente corto: "Venimos por la carretera Rio de Honor, un pueblo con una parte portuguesa y una parte española". Le gusta la estética urbana de los dos barrios, tanto el portugués como el español. "Lo peor es la carretera, que la tenían que arreglar un poco", remarca. Ingleses, holandeses, belgas y portugueses usan esta vía de comunicación como recorrido internacional.

Familia Silvia Esteves de Braganza en el Lago de Sanabria / Araceli Saavedra

Cecilia Pérez Calvo, vecina de Benavente, disfruta con frecuencia de los baños y el paisaje del Lago acompañada de su familia, hijos y nietas: David, Marta, Jesús, Tamara y Javier. El trayecto es corto, "poco más de una hora para disfrutar de todo esto, ya solo el entorno merece la pena, es muy bonito". Hay una palabra que se puede añadir, "fidelidad", a esta comarca: "Todos los que venimos de Benavente paramos en Mombuey a comprar la empanada y el pan". La familia es unánime y le da "un 10" al Lago y a su paisaje.

"Si nos dicen que tenemos que pagar una cantidad simbólica, lo pagaríamos con gusto solo por mantener y cuidar esto, está limpio y el agua está muy buena", reconoce alguno de los familiares de Cecilia. "En esta ocasión, no me he bañado por el viento, pero solo con estar aquí, ver el paisaje, disfrutar de las vistas ya merece la pena", dice Cecilia. Desde niña venía de acampada al Lago de Sanabria con la antigua OJE (Organización Juvenil Española). El campamento estaba en San Pedro de las Herrerías pero "siempre veníamos al Lago con las tiendas de campaña y acampábamos". Durante años, además se alojaba en Sejas de Sanabria, en casa de una amiga que tenía un alojamiento de turismo rural.

Esa última foto de recuerdo en la playa, ya vestidas y antes de recoger para volver a casa, es la que se hacen tres amigas: Gloria, Paula y Silvia, de Zamora y Moraleja. Una de ellas veranea en Lagarejos. Señalan el buen estado del agua de las playas: "Azul, transparente, muy limpia". De nuevo hay que reconocer la fidelidad de los visitantes. "Cuando era pequeña el agua siempre estaba helada, nunca me bañaba de lo fría que estaba", reconoce una de las jóvenes ante el espacio natural creado por el glaciar. "Un 10, la nota máxima, mejor que cualquier playa. La piel no te queda reseca con la sal ni con nada", puntúan las jóvenes el espacio natural. Sin embargo, hay un "pero" en el rastro negro del incendio en el cañón del Tera que ofrece la vista frontal desde la playa, porque todavía lame sus heridas del fuego.

Gloria Paula y Silvia en la playa del Lago de Sanabria / Araceli Saavedra

Otra imagen para la retina es la de Cristina, una vecina de Salamanca, que lee reposadamente en la playa. "Es la primera vez que vengo. Me ha gustado mucho", asegura. En esta ocasión la visita es de un día y en familia. Sigue con la lectura en la tranquilidad que da el momento en el que todos los visitantes empiezan a recoger toallas, sombrillas y bolsas de playa para volver a casa.

Cristina leyendo en la playa en el Lago de Sanabria / Araceli Saavedra

Los empresarios de la zona señalan un descenso de la actividad, directamente relacionada con el cierre de los camping municipales del parque, especialmente El Folgoso. Uno de los empresarios recordaba precisamente que las familias y los jóvenes de mochila son las personas que frecuentaban con más asiduidad el entorno y los negocios: "Generalmente el turista de ciudad cocina poco y come por toda la zona de menú o carta en los restaurantes". Falta, por lo tanto, esa vuelta a casa de los camping.