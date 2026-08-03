Blas García, el abad que reposa en el Monasterio de San Martín de Castañeda

Blas García. Es el nombre del abad que reposa en una de las tumbas cistercienses del Monasterio de San Martín de Castañeda. Así se desprende del estudio que ha realizado el profesor Francisco Gallego Estrada de una de las lápidas sepulcrales perteneciente al enterramiento de un abad del Monasterio perteneciente a la Orden del Cister. Francisco Gallego, tras analizar la grafía de la inscripción, señala a Blas García, uno de los abades cuatrienales de finales del s. XVIII, elegido en 1795.

Aunque era frecuente enterrar a los monjes dentro de los diversos espacios monacales, los lugares más preferentes eran reservados a los abades o cargos importantes. Tan solo por este particular, se podría adelantar que la tumba estudiada guarda los restos de un personaje de relevancia, ya que está cubriendo una sepultura ubicada en la iglesia monacal, en el pavimento del crucero de las dos naves, delante del altar mayor.

La lápida muestra dos partes. En la mitad superior o de la cabecera, aparecen representados el báculo, la flor de lis y la mitra. Todos ellos son atributos propios de un abad de la Congregación Cisterciense de Castilla. Esto permite asegurar que la persona sepultada fue abad del citado monasterio. En el abadalogio de Castañeda, figuran 139 abades.

Tumba de S. Martín de C. (1) / Araceli Saavedra

Durante siglos, la elección del cargo fue con carácter vitalicio. Un total de 21 abades fueron benedictinos, de los siglos X al XIII; 19 abades eran cistercienses, entre los siglos XIII y XVI. A partir del siglo XVI, los abusos y desviaciones de la Iglesia en todos los ámbitos -y los monasterios no fueron excepción- eran frecuentes y, para evitarlo, se optó por la fórmula electiva limitada a tres años (trienales). Así se nombraron 79 abades trienales, entre los siglos XVI y XVIII.

Con posterioridad se observó que eran mandatos muy cortos y se aumentó un año más (cuatrienales). De este periodo, entre los siglos XVIII y XIX hubo 20 abades cuatrienales. Concluido su período, debían abandonar el cargo, salvo algunas excepciones.

La parte inferior de la lápida muestra una leyenda de siete líneas con grafía resaltada en positivo. En la interpretación de la primera línea, únicamente se percibe una letra “A”. El resto es ilegible. A juzgar por el borrón pétreo que permanece, podría ser ABBA. Es decir, ABAD. También, aunque muy poco probable a tenor del espacio que queda en la línea, pudiera ser la abreviatura de, A(QUÍ YACE).

Imagen de la lápida / Araceli Saavedra

En la segunda línea se intuye una “E”, una “L” con claridad y parcialmente una “M”. Faltaría “tro”, tratamiento resumido de maestro (Mtro) dado al abad. Es decir, El Maestro. La tercera línea conserva las letras “FBLAS”. De la siguiente letra solo es perceptible un trazo curvo que sería de la parte izquierda de una “G”. El resto no se ve. Faltarían varias letras más del apellido, a juzgar por el espacio que queda para ello. Es decir, Fray Blasgarcía.

En la cuarta línea aparecen las letras HIJºD. El resto ha desaparecido. Faltaría una “E” y las abreviaturas “S.” y “M”. Es decir, Hijo de Santa María. La explicación y significado de esta línea se completaría con la siguiente línea.

Las letras “Deose” se observa en la quinta línea. El resto ya no se lee. Faltaría “RA”. Completaría el significado con la línea anterior, es decir, “DE OSERA”. Se refiere al monasterio hermano de Orense, denominado Santa María de Osera. La relación entre estos dos monasterios era muy intensa y el intercambio económico, cultural y de monjes era frecuente. Era Osera el lugar donde se iniciaban muchos de ellos, después pasaban a Castañeda. En el caso de los abades, existía la costumbre de dejar constancia de su origen o procedencia como monje.

Francisco Gallego Estrada al lado de la tumba / Araceli Saavedra

En las letras engarzadas de la sexta línea se aprecia claramente MURIO. El resto está completamente borrado. Con seguridad ponía un número entre el 1 y el 11, ya que el 12 se hizo capítulo para la elección de un nuevo abad, según lo recoge el libro tumbo del monasterio.

Visibles y enteras se aprecian las letras “DESEP”, en la séptima línea, después se intuyen una “R” y una E. Lógicamente se refiere, abreviado, teniendo en cuenta el poco espacio, al mes de septiembre.

En la octava línea únicamente es perceptible una “D”, el resto está borrado aunque unas tenues huellas dejan intuir una “E”, un “1”, un “9” y otra, al final, más clara, un “8”. Lo que podría interpretarse como DE 1798.

Francisco Gallego Estrada al lado de la tumba / Araceli Saavedra

Del análisis de la información expuesta, se trata de la tumba del abad Blas García, uno de los abades cuatrienales de finales del s. XVIII. Fue elegido en 1795 y murió en septiembre, mes bien visible en su lápida y un día anterior al día 12, de 1798, ya que este día se hizo capítulo general para escoger un nuevo abad. Así lo recoge el libro tumbo del monasterio. Por tanto, le faltó un año para poder completar su mandato cuatrienal.

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Merece la pena destacar que este abad tenía otros dos hermanos monjes en el monasterio de San Martín. La influencia o prestigio de estos tres hermanos debió de ser grande porque cuando Blas murió, fue elegido su hermano, Diego, para ser su sucesor como abad. Sin embargo, este no aceptó el nombramiento y en una segunda votación salió elegido abad el tercer hermano, Miguel. Así lo refleja el asentador en el margen izquierdo del asiento del libro tumbo. Las dos tumbas están alineadas en dirección este-oeste, siguiendo la misma orientación que la nave principal.