El Ayuntamiento ratifica en pleno la adjudicación del camping Isla de Puebla, que abrirá sus puertas en breve

Apenas dos minutos se ha prolongado el pleno extraordinario convocado este lunes por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria para ratificar la adjudicación del contrato de servicios del camping Isla de Puebla, que abrirá sus puertas en breve.

El celebrado este lunes es el cuarto pleno en el que se debate la adjudicación del contrato de servicios del camping, que ya ha sido ratificada, después de resolver las alegaciones presentadas al procedimiento por una de las tres empresas que realizaron una oferta.

Tras este "trámite" aprobado con carácter definitivo en pleno, el contrato de servicios del camping Isla de Puebla ha sido adjudicado a Cristina Rodríguez Clemente, por un montante total de 203.351 euros. El contrato de explotación del camping se prolongará dos años, incluida la prórroga a la que podrá acogerse la adjudicataria.

El contrato incluye un cargo anual de 1.200 euros para explotar la cafetería y restaurante del camping. La propuesta de la adjudicataria, vecina de Puebla, obtuvo una puntuación de 80,67 puntos, la segunda oferta obtuvo 74 puntos y la tercera un total de 51,54.

Una vez adjudicado el contrato de servicios, está previsto que el camping Isla de Puebla abra sus puertas en breve y, con toda probabilidad, los visitantes podrán acampar a partir de este fin de semana en el recinto para disfrutar de los numerosos atractivos de la comarca de Sanabria.