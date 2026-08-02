Sanabria y La Carballeda: 129 pueblos entre glaciares, castros y lobos

Descubrir el extremo noroeste de la provincia, Sanabria y Carballeda, es una aventura viva y natural formada por 28 ayuntamientos y 129 pueblos entre las Sierras Segundera y de La Culebra, valles fluviales del Tera, Negro, Castro, Tuela y Bibey. Estos territorios están incluidos en la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica que engloba las zonas fronterizas de Sanabria-Carballeda, Aliste y Sayago.

Las lenguas de un glaciar, de hasta 20 kilómetros, dibujaron hace 100.000 años la orografía de lo que hoy es el primer espacio protegido que tuvo la provincia de Zamora, el Parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras de Segundera y de Porto. La joya de la corona de Zamora es el Lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de la península ibérica.

La riqueza y la biodiversidad de la tierra y el agua engloban además la Reserva Regional de la Sierra de la Culebra, la Reserva Natural Fluvial del río Negro y sus afluentes y la Reserva Natural Fluvial del río Bibey.

La presencia humana en el territorio abarca 3.000 años con enclaves significativos como los castros prerromanos de Santo Toribio en Ferreros, la zona arqueológica de Los Corralones, un castro-mina romana en Espadañedo o el castro de As Muradellas de Lubián datado en el siglo IV antes de Cristo. El castro de Fresno de la Carballeda y el yacimiento de Peñas de la Cerca de Rosinos y Palacios de Sanabria dan testimonio de la presencia humana hace más de dos milenios.

En la Sierra de la Culebra, los incendios de 2022 dejaron al descubierto la riqueza arqueológica de 51 yacimientos, como el castro de Ferreras de Arriba y Villanueva de Valrojo de la primera y la segundad Edad del Hierro; o Peña Quebrada, que en muchos casos ya estaban inventariados. El arte rupestre emerge en dos puntos, la pintura esquemática de la Edad del Bronce en Linarejos y Peña Jeijo, candidato a ser Bien de Interés Cultural.

La impronta romana tiene su máximo exponente en la Vía Augusta Romana XVII que unía Asturica Augusta (Astorga) y Bracara Augusta (Braga) y que atraviesa el territorio por Villanueva de Valrojo y Villardeciervos, procedente de la frontera portuguesa por San Pedro de las Herrerías y Boya para continuar hacia la provincia de León por Calzadilla y Calzada de Tera.

La presencia humana modeló el paisaje y dio entidad a pueblos y villas en arquitectura típica en obra civil y religiosa en granito, madera y pizarra, Santa Cruz de los Cuérragos es ejemplo de ello, sitio histórico con catalogación de Conjunto Etnológico. Los Conjuntos Históricos de Puebla y Villardeciervos ostentan el título y la protección de Bien de Interés Cultural. La torre templaria de la iglesia de Mombuey fue declarada Monumento Nacional en 1931, al igual que el Monasterio de San Martín de Castañeda.

SAntuario de la Alcobilla de Rábano y Barrio de Rábano / Araceli Saavedra

En la categoría de monumentos de la villa está el Castillo de los Condes de Benavente del siglo XV, la Casa Consistorial y la iglesia de Nuestra Señora del Azogue y San Cayetano. Los santuarios marianos de este a oeste y de norte a sur que definen el territorio de las creencias están incluidos en la categoría de monumentos como de Nuestra Señora de la Carballeda, La Peregrina de Donado, La Alcobilla de Rábano y Barrio de Rábano, Los Remedios de Otero y La Tuíza de Chanos y Lubián. En Castro de Sanabria es su crucero del siglo XVIII su monumento catalogado, al igual que el crucero de Rábano de Sanabria. El cortello de los Lobos y el Curro de los lobos de Barjacoba están declarados conjuntos etnológicos, que rememoran la vida pastoril y la lucha por la supervivencia en el territorio de ganados, lobos y humanos.

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Un conjunto de 129 pueblos habitados y uno deshabitado repartidos por 28 ayuntamientos: Asturianos, Cernadilla, Cobreros, Espadañedo, Ferreras de Arriba, Galende, Hermisende, Justel, Lubián, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Molezuelas de la Carballeda, Mombuey, Muelas de los Caballeros, Otero de Bodas, Palacios de Sanabria, Pedralba de la Pradería, Peque de la Carballeda, Pías, Porto, Puebla de Sanabria, Requejo, Rionegro del Puente, Robleda-Cervantes, Rosinos de la Requejada, San Justo, Trefacio y Villardeciervos.