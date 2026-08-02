Ramiro Silva, diputado provincial por Sanabria y vicepresidente de la institución: "Este es el mandato en el que más ha invertido la Diputación en la comarca"

Ramiro Silva Monterrubio es vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora en el actual mandato y diputado provincial en representación de la comarca de Sanabria y Carballeda desde 2019. Desde la institución se han incrementado las inversiones en servicios e infraestructuras en la comarca, con retos como la protección de los pueblos frente al fuego, la despoblación y la falta de recursos para las entidades locales. Diversificar la oferta turística y la atracción de población de otros países al medio rural son medidas en marcha en el territorio del noroeste zamorano.

¿En qué situación está ahora la comarca?

Creo que Sanabria y Carballeda está en una situación mucho mejor que la que tenía hace tres años cuando empezamos este mandato. Creo que se han hecho muchísimas cosas en la comarca.

¿Es el periodo que más inversiones directas se han hecho en el territorio?

Sin duda, tanto para los ayuntamientos como en infraestructuras propias de la Diputación: carreteras, puentes, líneas de subvenciones que se han creado en este mandato, etc. Con diferencia, estamos en condiciones de afirmar que es el mandato de la Diputación Provincial en el que más se ha invertido en la comarca de Sanabria y Carballeda, y también en toda la provincia.

Una de las preocupaciones que trasladan los alcaldes y mancomunidades es el peligro de incendios y la necesidad de medidas directas, aunque es una competencia impropia de la Diputación.

Evidentemente se está haciendo mucho. A raíz de los incendios del año pasado se están elaborando los Planes de Protección de todos y cada uno de los municipios. Están en una fase muy avanzada y en lo que queda de año, probablemente, se aprueben por el organismo competente. Hemos instalado, no en cada municipio sino en cada una de las 500 localidades de toda la provincia, las casetas dotadas de material antiincendios. Este año se va a entregar a cada ayuntamiento lo que el presidente anunció en el Consejo de Alcaldes, batefuegos y mochilas para unas primeras intervenciones. En Sanabria, que es la única comarca en la que va a suceder esto, se va a crear el nuevo parque de bomberos en Requejo para dar servicio a la zona de la Alta Sanabria que era la que estaba un poco más descolgada. Estamos trabajando con distintos medios mediante un convenio con Somacyl, realizando esos perímetros de seguridad que vienen recogidos en los propios Planes de Incendios. Tenemos un bulldozer que está trabajando en la comarca permanentemente desde el año pasado que ha hecho una labor magnífica. Aparte tenemos las cuadrillas que se financian en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Ramiro Silva / Araceli Saavedra

El proyecto de Turismo en Destino desarrollado este año, ¿sirve para desestacionalizar las visitas?

Desde el Patronato de Turismo creemos que va a ser así. La última iniciativa que se ha llevado a cabo con un éxito increíble es la de las réplicas de los cuadros del Museo del Prado por la comarca de Sanabria y Carballeda. Vemos todos los días gente en los pueblos que tienen estas réplicas que viene a fotografiarlas y les llama la atención. Es un aliciente más junto con el turismo de naturaleza, de gastronomía, de edificios, de apertura de monumentos... Todo eso contribuye para venir a Sanabria no solo a ver una cosa, sino tener un abanico de posibilidades que poder ver.

Bastantes ayuntamientos se quejan de la falta de recursos y del número de servicios que tienen que prestar.

La Diputación es una Entidad Local, tiene la misma categoría que un ayuntamiento. Nos regimos por la misma Ley de Bases que los ayuntamientos, la 7/de 1985. Ayuntamientos y diputaciones se financian con la participación en los Tributos del Estado con una financiación justa. Lo que se lleva demandando desde los pequeños ayuntamientos y desde las diputaciones de Castilla y León es que haya una financiación justa que prime una seria de condiciones porque nos sentimos infravalorados con respecto a otras comunidades y otras provincias y más con lo que estamos viendo con el nuevo reparto de financiación que perjudica a la comunidad y, en este caso, a Zamora y los municipios. Son municipios muy grandes, muy dispersos pero que tienen muy poquita población. Pesan mucho los criterios poblacionales y no los criterios de kilómetros cuadrados, de extensión, de dispersión y lógicamente eso nos perjudica gravemente.

¿Y frenar la despoblación?

La despoblación no es un problema que afecta solo a Zamora y a Castilla y León, afecta a una parte muy importante de España y también de Europa. Los ayuntamientos y las diputaciones en este caso tampoco tenemos mucho margen de maniobra. Todo tiene que venir acompasado de medidas de la Unión Europea, del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León y, lógicamente, implementarlo con medidas a nivel local. Nosotros poco podemos hacer a nivel local. Existe un ministerio de lucha contra la despoblación y el reto demográfico y la verdad es que las políticas que se han llevado acabo hasta ahora parece ser que no están dando muchos resultados, a tenor de las cifras de población en provincias como Zamora u otras que están cercanas.

¿Una solución sería facilitar la llegada de ciudadanos de otras nacionalidades, como ya ha hecho Asturianos?

La verdad es que yo estoy muy contento con esto. Aquí han venido dos familias de ciudadanos colombianos, con niños, personas muy buenas que aportan mucho al pueblo. Por lo menos cuando vas paseando por las calles oyes ruido, bullicio, sobre todo en el invierno. Ahora en el verano sobra gente en todas las partes, pero aquí evidentemente nos hace falta gente. Cuanta más gente venga a Sanabria mejor. Son bienvenidos aquí y en Zamora.