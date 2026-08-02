Pueblos pequeños, grandes tesoros: el patrimonio que revive en Sanabria

La restauración arquitectónica y artística del patrimonio de los pueblos es un valor en alza para el turismo de la comarca de Sanabria. El arquitecto Pedro Barrio Losada, director de las obras de la iglesia de Santo Tomás de Otero de Sanabria, precisa que "en los últimos años se ha avanzado mucho, aunque se partía de una situación muy atrasada".

El convenio entre la Diputación Provincial y el Obispado de Astorga, con la aportación decisiva de los vecinos de las diferentes parroquias, impulsa la recuperación de edificios y bienes muebles. En el proceso de restauración están los retablos de Sandín, Val de Santa María y la cubierta de la iglesia de Quintana de Sanabria; que se suman a otras ya concluidas como la parroquia de Mombuey, Fresno de la Carballeda o Terroso.

Igleside de Otero de Sanabria / Araceli Saavedra

El arquitecto Javier Ferrero Sánchez, director de algunas de las obras en Carballeda, reconoce que "actualmente se están restaurando bastante porque hay una importante aportación económica de las instituciones, de la Diputación y el Obispado". A la financiación institucional añade que "ha cambiado la percepción de la población en cuanto a los bienes de sus pueblos. La aportación de los vecinos supone que ahora tienen un mayor interés por esos bienes. Aunque son del Obispado, han contribuido de esa manera a su restauración".

La iglesia parroquial de Otero es precisamente una de las joyas arquitectónicas de la comarca que enfrenta un nuevo proceso de rehabilitación de uno de sus retablos, tras la restauración del retablo central y también de los cuadros relieve que decoran las naves del templo.

El edificio es toda una lección de arte, desde su cabecera románica hasta sus naves y decoración barroca. La apertura del templo potencia las visitas en estos meses en los que grupos organizados desde Granada, Madrid o diferentes puntos de Castilla y León son parte de ese censo de visitantes.

Las obras de la cubierta de la iglesia parroquial de San Pelayo de Quintana de Sanabria, están incluidas en el convenio de colaboración entre la Diputación de Zamora y el Obispado de Astorga 2024-2025. La inversión para las obras es de 50.000 euros, repartidos en 33.333 euros de aportación de la Diputación y 16.667 euros de aportación del Obispado.

Obras en la iglesia de Quintana de Sanabria / Araceli Saavedra

Del mismo modo los bienes muebles de los templos, especialmente sus retablos, también entran espacio en el convenio entre las dos instituciones. Así desde 2024 se han restaurado el retablo mayor de la iglesia de Aciberos y el retablo de la Virgen de Valparaíso.

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Dentro de estos convenios se han realizado obras y restauraciones en Anta de Rioconejos, Villanueva de Valrojo, Robledo de Sanabria, Fresno de la Carballeda, Manzanal de los Infantes, Villar de Farfón y Lobeznos, entre otros. El siguiente deseo es que todos los templos se puedan visitar.