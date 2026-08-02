La Opinión de Sanabria ya está en Facebook: síguenos para no perderte nada de la comarca

LA OPINIÓN DE SANABRIA ya está en marcha. La nueva edición nativa digital de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA nace con el objetivo de ofrecer una cobertura constante y cercana de todo lo que sucede en Sanabria y La Carballeda. Desde este domingo, los lectores también pueden seguir su actualidad a través de la nueva página de La Opinión de Sanabria en Facebook.

Seguir la página permitirá recibir directamente en esta red social las principales noticias de la comarca: información de última hora, sucesos, decisiones municipales, fiestas, actividades culturales, deportes, servicios públicos, oportunidades de empleo y propuestas turísticas. También tendrán un espacio destacado las historias de los vecinos y las iniciativas que contribuyen a mantener vivos los pueblos.

La nueva edición digital reforzará la presencia informativa de un territorio formado por 28 ayuntamientos y 129 localidades, con una identidad histórica, cultural y natural propia. La cobertura llegará tanto a las principales localidades como a los núcleos más pequeños, porque cada pueblo tiene noticias, protagonistas e historias que merecen ser contadas.

La naturaleza será uno de los grandes ejes de La Opinión de Sanabria. La nueva página informará sobre todo lo relacionado con el Parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras Segundera y de Porto, la Sierra de la Culebra, los montes, los ríos, la biodiversidad y la conservación de un patrimonio ambiental único.

Los lectores encontrarán igualmente información sobre turismo, gastronomía, patrimonio, tradiciones y cultura popular, así como noticias relacionadas con la sanidad, la educación, las comunicaciones, las carreteras, la vivienda o la lucha contra la despoblación. La finalidad es ofrecer un espacio informativo útil para quienes viven en la comarca, pero también para los sanabreses que se encuentran fuera y quieren conservar el contacto diario con su tierra.

La página de Facebook permitirá, además, crear una comunidad alrededor de Sanabria y La Carballeda. Los seguidores podrán comentar las noticias, compartirlas con familiares y amigos, participar en las conversaciones y hacer llegar sus propuestas, fotografías o historias.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA amplía así su apuesta por el periodismo de proximidad, después de poner en marcha las ediciones digitales de La Opinión de Benavente, La Opinión de Toro y La Opinión de Aliste. La Opinión de Sanabria se convierte en la cuarta cabecera nativa digital del periódico y refuerza sus 129 años de compromiso con la información de todos los rincones de la provincia.

Para estar al día de cuanto ocurre en la comarca, solo hay que entrar en Facebook, buscar La Opinión de Sanabria y pulsar el botón «Seguir». También es recomendable activar las notificaciones para recibir las noticias más importantes y no perderse ninguna actualización.

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