Olas de calor a remojo en el lago glaciar y en el embalse: así luchan contra las altas temperaturas en Sanabria

Las olas de calor llevan a los bañistas a las playas del noroeste de la provincia. Lagos, ríos y embalses reciben a miles de personas a lo largo de los meses más calurosos Bullicio, pero también tranquilidad, desde comienzo del verano.

El abanico de posibilidades es amplio, 11 de las 21 playas reconocidas están en aguas del Tera y sus afluentes: Custa Llago y Viquiella en aguas del Lago de Sanabria de Ribadelago, Los Arenales y Folgoso en Vigo de Sanabria, Corneira en Trefacio, la presa de Castellanos, La Chopera de Puebla de Sanabria, la zona recreativa de Rosinos de la Requejada y Rionegro del Puente en el río Negro, la presa de Requejo de Sanabria. El río Tuela alberga las zonas de baño de La Tuíza y la presa de Hermisende y San Ciprián. Porto cuenta con otra zona de baño en la presa de río Bibey.

Las playas de Villardeciervos y Cional, ubicadas en el embalse de Valparaíso, atraen a los visitantes cuando el termómetro ronda los 30 grados. Pedro Villa y Charo Lucas visitan con frecuencia la playa de Los Molinos de Villardeciervos. Acuden desde su localidad de residencia, Medina de Rioseco (Valladolid), un trayecto de hora y cuarto.

Playa de Villardeciervos. Pedro y Charo de Medina de Rioseco / Araceli Saavedra

La pareja aprovecha los días de diario: "Nos gusta venir porque se está muy bien y se está tranquilo». El agua para el baño «está buena y está todo muy limpio, hay papeleras, contenedores, chiringuito...". Pedro afea el gesto incívico de unos visitantes que tiraron la basura en el aparcamiento, en una zona que está limpia "y al lado de donde aparqué". Hasta hace unos años, las playas del Lago de Sanabria eran sus preferidas para pasar días de verano, pero en esta temporada hay mucha aglomeración.

A parte de estas playas de interior, la playa de costa más cercana para ellos está en Suances, a tres horas de casa, y remarcan que quien quiera corresponder con la visita a Medina de Rioseco tiene motivos , ya que es "Ciudad Europea de la Infancia" y "Ciudad Europea de la Navidad". Mientras tanto, Pedro y Charo continúan con su partida de cartas.

Para Tehodora es su primera visita a la playa de Los Molinos: "Mola bastante, se está muy bien en la playa y es muy grande", dice mientras disfruta en la orilla junto a su abuela María y su hermana Emma. Vienen de Madrid a pasar unos días en Rionegro del Puente con su abuela. Los días de diario las playas no están tan concurridas y los bañistas valoran precisamente la tranquilidad.

Playa de Villardeciervos, María con sus nietas / Araceli Saavedra

María y Santiago, vecinos de Corrales del Vino, en esta ocasión han cambiado la playa de Villardeciervos por la de Cional: "La de Villardeciervos en fin de semana se llena de toallas y bullicio, y preferimos estar más tranquilos".

Playa Cional. María y Santiago de Corrales del Vino / Araceli Saavedra

Esta playa atrae veraneantes de toda la zona noroeste, incluso de Braganza (Portugal), León y Salamanca; y todos los veraneantes de los pueblos de la zona que residen en otras ciudades y regresan a las residencias familiares. La limpieza de la arena y la claridad de las aguas son valores que aprecian los visitantes.

De la vecina comarca de Aliste se acercan los jóvenes Sara Muñoz, Iván Vaquero y Alberto Santiago, también son visitantes habituales de la playa y el chiringuito.