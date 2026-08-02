Nace LA OPINIÓN DE SANABRIA, cuarta edición nativa digital del periódico líder

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA redobla su apuesta periodística en el noroeste de la provincia, que tendrá una mayor presencia cada día en las páginas de la edición impresa del periódico, y un espacio propio en Internet con el lanzamiento, a partir de hoy, de LA OPINIÓN DE SANABRIA, la cuarta edición nativa digital del medio de comunicación líder de la provincia. Esta nueva estrategia informativa renueva el compromiso de la cabecera con el periodismo de cercanía, tras 129 años de presencia continuada informando de lo que ocurre en cada rincón de la geografía zamorana, desde la capital hasta el pueblo más pequeño.

Después de las experiencias de La Opinión de Benavente y La Opinión de Toro, nacidas en 2025, y de La Opinión de Aliste, activa desde hace cinco meses, el periódico extiende ahora este modelo informativo a una comarca con una identidad histórica, cultural y natural inconfundible como es Sanabria-La Carballeda. LA OPINIÓN DE SANABRIA nace para ofrecer una cobertura constante de la actualidad de sus ayuntamientos, pueblos, asociaciones, colectivos y vecinos, y para seguir siendo el medio digital de referencia de todos los sanabreses, tanto los del interior como los de la extensísima diáspora sanabresa repartida por España y el mundo.

La puesta en marcha de esta edición nativa digital responde a una convicción firme: la información de proximidad es esencial para la cohesión territorial y para garantizar que las zonas rurales tengan la visibilidad que merecen. La distancia entre Zamora y su comarca más alejada geográficamente no puede suponer un abismo informativo en la prensa provincial: los sanabreses merecen conocer al instante lo que ocurre en su entorno, y el resto de zamoranos también tienen derecho a estar al día de la actualidad de un territorio que sienten suyo, y con la vocación de tender puentes informativos para salvar esa distancia nace LA OPINIÓN DE SANABRIA con el respaldo de todos los recursos del medio de comunicación más grande de Zamora.

Esta edición nativa digital de alma sanabresa prestará especial atención a los asuntos que condicionan el presente y el futuro de la comarca: la prestación de los servicios públicos, la sanidad, la educación, las comunicaciones, las infraestructuras, el empleo, la vivienda, la actividad económica, el reto demográfico y la conservación del medio ambiente y el patrimonio; pero también difundirá, con el potencial de llegar a todo el mundo hispanohablante a través de la red de redes, las tradiciones y los valores endógenos de una comarca rica en recursos naturales y en patrimonio etnográfico. La edición nace además con la vocación de conectar a todos los pueblos de Sanabria, desde las localidades de mayor población hasta los núcleos más pequeños y alejados. La actualidad municipal y comarcal ocupará un lugar destacado, con todos los acontecimientos que marcan el día a día de la zona.

La Talanaqueira de San Martín de Castañeda a orillas del Lago de Sanabria / Araceli Saavedra

Por añadidura, el formato digital permitirá ofrecer una actualización permanente de la información, accesible desde el teléfono móvil, el ordenador o la tableta. Las noticias estarán enriquecidas con vídeos, galerías fotográficas y otros contenidos multimedia, sin renunciar al análisis reposado, los reportajes en profundidad y las entrevistas a los protagonistas de la comarca. Un modelo que combina la inmediatez que exige Internet con el rigor periodístico que siempre ha caracterizado al periódico de referencia en Zamora.

Esta edición nativa digital no será una simple sección dentro de la página web del periódico, sino un portal con identidad propia, una portada diferenciada y presencia propia en redes sociales a través de la nueva página de Facebook de LA OPINIÓN DE SANABRIA.

Para los fieles lectores de la edición impresa de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, la comarca sanabresa no perderá presencia en las páginas del diario, sino que se verá incrementada con una mayor apuesta informativa en ambos formatos.

El portal informativo sanabrés contará con espacios propios para tres temáticas con una presencia constante en la actualidad de la comarca. El primero de ellos es "Naturaleza", con toda la información sobre los montes y recursos forestales de la zona, la prevención de incendios forestales, el estado de sus ríos, la gestión de los recursos naturales y toda la información relativa al Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, uno de los espacios más emblemáticos de Castilla y León y un elemento esencial para la identidad y la economía de la comarca.

Otro de los grandes apartados será "Cultura", concebido como un escaparate para la intensa actividad organizada por los ayuntamientos, asociaciones y colectivos de toda la comarca. En él se publicarán las agendas culturales, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros y actividades para todos los públicos. Las fiestas patronales, las romerías, los magostos, el folclore, las leyendas locales y las mascaradas de invierno también un espacio destacado. LA OPINIÓN DE SANABRIA contribuirá así a difundir y conservar un patrimonio inmaterial que constituye una de las grandes señas de identidad de la comarca.

Museo del Prado

La tercera sección temática será "Turismo", un ámbito estratégico para el desarrollo económico de Sanabria. El nuevo portal informará sobre la actividad de los alojamientos rurales, restaurantes, empresas de turismo activo, comercios y profesionales que trabajan para convertir la comarca en un destino atractivo durante las cuatro estaciones. Además del Lago de Sanabria, la edición mostrará la riqueza paisajística, histórica, gastronómica y monumental de todo el territorio, desde Peña Trevinca hasta el río Negro, y desde el puerto de Vizcondillo en el norte hasta la raya con Portugal al sur. Las rutas de senderismo, los pueblos, las playas fluviales y lacustres, los miradores, la arquitectura popular y las propuestas de ocio encontrarán en LA OPINIÓN DE SANABRIA un escaparate desde el que llegar a nuevos visitantes.

La información turística no se limitará a promocionar los recursos existentes. También analizará los retos del sector, la evolución de la ocupación, la movilidad, la conservación de los espacios más visitados, la desestacionalización y la necesidad de compatibilizar la llegada de turistas con el respeto al entorno y la vida cotidiana de los vecinos.

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LA OPINIÓN DE SANABRIA nace para informar, escuchar, conectar y proyectar la comarca más allá de sus límites geográficos. Un espacio creado para contar sus problemas, defender sus intereses, celebrar sus logros y mostrar al mundo una tierra con un patrimonio natural extraordinario, una cultura singular y un enorme potencial turístico. Una edición hecha desde la cercanía y con los sanabreses como verdaderos protagonistas.